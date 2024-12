La nova edició de l’exposició de diorames de Nadal, organitzada pel Grup de Pessebristes de Maó, va quedar inaugurada ahir vespre a la Sala d’Exposicions Sant Antoni, ubicada al carrer s’Arraval, presentant una temàtica molt innovadora i interessant.

Com cada any, la reinvenció marca el bon fer dels pessebristes. La present edició deixa clar que hi ha una gran feina darrera de cada figura i cada paratge. «Volem recrear edificis, espais i paisatges que ja han desaparegut o que avui dia ja no són com ni on eren abans. És a dir, que han canviat el seu aspecte», explica el president del Grup de Pessebristes de Maó, Francesc Farrés, sobre els diorames que componen l’exposició que duu per nom «La Menorca desapareguda».

Es pot visitar fins al 5 de gener en horari de 18 a 21 hores, excepte els dissabtes (11 a 14 hores). Gemma Andreu

Treball de recerca

Per dur a terme aquesta tasca, els pessebristes han hagut de dedicar prèviament un bon temps a les labors d’investigació i recerca fotogràfica i documental sobre cada un dels 19 diorames preparats per a l’ocasió. A més, el paper del grup «Fotos Antigues de Menorca» de Facebook ha resultat clau per poder reproduir tots aquests llocs desapareguts de l’Illa.

Persones de totes les edats poden gaudir d’una visita en la qual rememorar records d’infància o fer un repàs a la història de l’Illa. | Gemma Andreu

La majoria d’ells fan referència a edificis antics que hi havia als espais on ara s’emplacen els polígons de Maó o Ciutadella. Tanmateix, també hi ha casos particulars, com bé l’edifici de Sa Tanca a Sant Lluís o l’Ermita de Sant Pere a Maó. «Tothom se’n recorda del restaurant i sala d’espectacles Sa Tanca a Sant Lluís. Fins i tot, crec que Julio Iglesias va actuar allà. L’edifici va desaparèixer tal com era l’any 2004 i nosaltres el reproduïm», recorda Francesc sobre el mític immoble lluïser. Pel que fa a l’Ermita de Sant Pere, aquesta es trobava allà on ara és el Parc Rochina, a Ses Voltes de Maó. «Allà hi havia l’antic barri de Sant Pere. Entre el 1941 i el 1945, aquella barriada es va demolir, desapareixent també l’ermita», precisa Farrés.

Els pessebristes han hagut de dedicar prèviament un bon temps a les labors d’investigació i recerca fotogràfica i documental sobre cada un dels 19 diorames preparats. | Gemma Andreu

Per una altra banda, tres establiments adherits a Mô Comercial —Caixa Colonya, Es Macar i Farmacia Pons Landino— tornen a col·laborar amb el grup exposant un diorama als seus respectius aparadors.