L’administració de la plaça des Pins de Ciutadella registra grans volums de clients des de fa 5 mesos. «La venda de loteria de Nadal comença al mes de juliol. Des de llavors, hem venut dècims sense aturar», assegura Victoria Sacoto, encarregada de l’administració juntament amb el seu marit Josep Martí Allès, qui també regenta l’única administració disponible a Ferreries. Ambdós van tenir la sort l’any passat de repartir un dècim corresponent a un cinquè premi —el 86.007— i de vendre 49 dècims corresponents a El Gordo, que en total van deixar 19,6 milions d’euros a l’Illa.

«Ja hi ha moltes terminacions esgotades», afirma la mateixa Victoria. Des dels mítics 13, 5 i 7, fins al 69 o el 23. Per tant, no és casualitat que molts altres estiguin cercant una terminació acabada en 8, com la del número agraciat l’any passat: 88.008. «La gent està boja amb el 8. Jo els dic ‘serà complicat que torni a tocar’, però la gent insisteix en el 8», explica la mateixa encarregada.

Un altre dels clàssics que mai falla és el de comprar un dècim la terminació coincideixi amb l’any present. En aquest cas, és el 24. Les dates de naixement o d’algun succés important també marquen les vendes. Tanmateix, enguany el 29 ha cobrat una especial rellevància, apunta Miguel Carreras, l’encarregat de l’administració de loteria número 2 al carrer Bonaire de Maó, referint-se a les inundacions produïdes a l’Horta Sud i a Letur el passat 29 d’octubre.

Si a la localitat de Ponent, els dècims es venen com a xurros, a Llevant és tot el contrari. «A Maó no hi ha ningú. Les botigues dels carrers estan buides. No és una cosa exclusiva de la nostra administració, sinó un símptoma de la població», explica el mateix Miguel. Així les coses, sembla difícil que les habituals vendes de darrera hora puguin millorar la situació d’enguany. «Intentarem vendre-ho tot, però serà difícil. M’esperava una empenta grossa ara i de moment no hi és», sentencia completament resignat.

Empresaris de vacances

Així i tot, els turistes tornen a ser els grans aliats dels loters. Per al Sorteig Extraordinari de Nadal, molts han confiat en les administracions de loteria menorquines i han decidit endur-se’n alguns dècims, com és el cas dels grups de l’Imserso. «Han estat grups bastant bons, tot i que sembla que anys enrere era millor, però no ens podem queixar», comenta l’encarregat de l’administració maonesa de Bonaire. A més, «la gent jove s’anima més a jugar per la pàgina web», tot i que a l’estiu moltes parelles de joves turistes es van aturar a comprar algun dècim.

Per altra banda, a la plaça des Pins, han vist com els empresaris que es trobaven de vacances a la zona s’han enduit més d’un centenar de dècims d’un sol cop. «El turista que ve també fa la despesa per a la seva empresa i per a ell mateix. D’aquesta manera, a l’estiu hem tingut compres de 100 i 200 dècims per client, que dius «quina barbaritat». A més, en tenir dècims de màquina, els hem d’anar traient un a un», assenyala Victoria. «Jo crec que El Gordo ja està venut i que enguany caurà en 5. Em fa aquesta sensació», sentencia entre rialles.