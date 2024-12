L’Ajuntament de Maó, Mercat de sa Plaça i Mô Comercial organitzen la segona edició de Diver Nadal, un programa de dinamització infantil per promoure el comerç local durant la campanya nadalenca.

Diver Nadal es celebrarà els dies 20 i 21 de desembre i 3 i 4 de gener al Pati des Mercat des Claustre amb unes activitats per a infants des dels 3 als 12 anys a càrrec de Latau. L’entrada a Diver Nadal serà gratuïta per a les persones que hagin comprat en establiments adherits a Mô Comercial i tindrà un cost de 4 euros per a la resta.