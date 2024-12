La fortalesa de la Mola obre el 2025 celebrant un aniversari múltiple: els 175 anys de l’inici de la seva construcció, els 165 anys des de la visita de la reina Isabel II i els 150 anys de la finalització de les seves obres.

Un tot en un que serveix per recordar el passat de l’Illa i que mereix ser donada a conèixer amb precisió a tota la població menorquina apuntant, de manera especial, a la reina Isabel II. Tot i ser una icona cabdal, de vegades sembla que la seva figura passa de puntetes per la història menorquina.

«És important ressaltar la importància de la reina dins del context menorquí», afirma el coronel Víctor Manuel Herrero, director del Consorci Militar de Menorca. És per això que la intenció d’aquesta entitat és que la monarca que va ordenar construir la fortalesa a mitjan segle XIX, exerceixi com a eix de les activitats que commemoren un període clau en la història de l’Illa i el seu paper com a enclavament estratègic a la mar Mediterrània.

Isabel II va ser la monarca que va ordenar construir la fortalesa a mitjan segle XIX

«Després de la demolició de la fortalesa de Sant Felip per ordre del rei Carlos III, es va decidir construir una nova fortalesa a l’Illa per un motiu molt clar. Hi havia una rivalitat entre França i Gran Bretanya per controlar el Mediterrani Occidental, l’eix del món conegut en aquell moment» explica. «Ambdues nacions van amenaçar Espanya amb conquerir Menorca si no era capaç de defensar la base sobre la qual es pot construir un domini al Mediterrani Occidental. Així és com Espanya, en un moment de debilitat, es va plantejar la construcció d’aquesta fortalesa, que a més va provocar una gran pèrdua en l’erari públic», afirma en al·lusió a la gran inversió econòmica que va requerir la construcció de la Mola durant 15 anys.

Una conferència amb relació a la influència de la fortalesa sobre l’economia i l’activitat laboral de l’Illa en el seu moment d’apogeu obrirà al mes de febrer tot el carrusel d’activitats programades al llarg de l’any per celebrar l’efemèride.

Agent desestacionalitzador

D’aquesta manera, la Mola assumeix la seva responsabilitat com a agent desestacionalitzador oferint una programació dinamitzadora que posa el focus en les inquietuds de la població illenca durant els mesos de temporada baixa. «El nostre interès és donar importància a la Mola a la gent de Menorca. Moltes de les activitats que s’estan desenvolupant estan única i exclusivament pensades per a la gent de les nostres illes: esportives, culturals, educatives...», afegeix Rafael Durán, director de Pendent, empresa gestora de la Mola. Així és com la fortalesa Isabel II acollirà, entre altres, la competició autonòmica de marxa nòrdica el mateix febrer o la cursa d’obstacles The Meadower al maig. Taules rodones, exposicions, concursos de fotografia i pintura i un concert de música militar tanquen un programa que compta amb la jura de bandera com un dels seus actes centrals.