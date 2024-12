El Club Nàutic Ciutadella va realitzar el seu tradicional sopar de Nadal, un acte en el qual es va fer un reconeixement als tres socis més antics de l’entitat, amb més de 50 anys de fidelitat. Aquests són: Juan Juaneda Casasnovas, Pedro Pons Cortés i Rafael Ortega Carmona.

També es va lliurar la insígnia d’or a Rafel Torrent per la seva trajectòria, amb 65 anys com a soci i 40 a la directiva amb diferents càrrecs. Francesc Cleofe va ser distingit per la seva dedicació i es van entregar els premis del Trofeu Comodora.