La nueva junta directiva de la Casa de Andalucía, encabezada por Arturo Orfila, está cumpliendo con el propósito de redinamizar la entidad y hacer llegar el espíritu andaluz a todos los rincones de la Isla.

Durante la última reunión de alcaldes celebrada el pasado mes de diciembre, el propio Orfila se encargó de presentar a los ayuntamientos la idea por la cual se apuesta por una Feria de Abril itinerante, celebrando una cada año en un pueblo distinto a partir del año 2026. «La acogida fue muy buena por parte de todos», reconoce el propio Orfila en alusión a los alcaldes. Esta festividad andaluza, muy arraigada en los últimos años en la zona de Llevant, especialmente en Es Castell, pretende abrir sus miras y llegar a otros pueblos en los que existe una gran representación de población de origen andaluz.

Actos variados

En lo que respecta a lo más inmediato y con la Feria de Abril a la vuelta de la esquina, la Casa de Andalucía apuesta por mantener su particular Real de la Feria y sus actividades centrales en Es Castell una edición más. «El cambio es muy grande y requiere un gran volumen de trabajo, no podemos hacerlo en solo seis meses», asegura el presidente de la Casa de Andalucía. Esto no significa que la fiesta vaya a poder disfrutarse en 2025 únicamente en dicha localidad, ni mucho menos.

Sin ir más lejos, Es Mercadal y Ferreries, además de un creciente interés por parte de Alaior, ya han confirmado que acogerán algunos actos relacionados con la fiesta que originalmente se celebra en Sevilla. Sin embargo, todavía no se conoce la naturaleza de los mismos. «El fin de semana después de Semana Santa, que es el último de abril, haremos algo, pero todavía no se ha concretado exactamente qué será», comenta Ramón Sintes, regidor de Fiestas del Ayuntamiento de Ferreries. Por su parte, en Es Mercadal ya manejan varios escenarios en los cuales llevar a cabo los posibles actos que considere la Casa de Andalucía. «Nosotros hemos puesto a su disposición nuestras instalaciones, tanto el Recinte Firal como la Sala Multifuncional, o incluso si quieren hacer algo en Fornells. Pero por el momento, depende de ellos y el tipo de actividades que quieran llevar a cabo», añade Joan Palliser, alcalde de Es Mercadal.

Al mismo tiempo, el presidente de la Casa de Andalucía, Arturo Orfila, afirma que «después de las fiestas» empezará a reunirse con los diferentes alcaldes para comenzar a preparar las actividades.