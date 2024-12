La solidaritat fruit de la celebració de les festes de Nadal és un dels sentiments que Creu Roja de Maó-Es Castell vol compartir amb la societat deixant constància de les nombroses donacions i regals que han rebut durant aquests darrers dies per a les persones més necessitades.

El grup Red Cross Craft Group, format per senyores angleses que es reuneixen setmanalment per fer activitats solidàries, ha donat 1.220 euros a Creu Roja Maó-Es Castell com a resultat d’una rifa per ajudar a persones vulnerables.

Red Cross Craft Group ha fet un donatiu de 1.220 euros fruit d'una rifa.

Rita Ann Gooch, en representació del grup de Ladies, també de la colònia anglesa a l‘Illa, ha entregat nombrosos lots de Nadal, amb productes alimentaris i llaminadures que no es poden adquirir amb les targetes bàsiques d’aliments. Les ha donat l’empresa Mahon Estates SL.

També s’han rebut donatius individuals de 50 i 65 euros i, a més, un grup de persones usuàries de Sant Climent ha realitzat una recollida d’aliments.

L’Església anglicana des Castell ha proporcionat 90 vals de compra de 15 euros cadascun, perquè les persones usuàries del municipi puguin adquirir fruita i verdura als establiments locals.

Paral·lelament, s’estan rebent regals dels Reis Mags de la campanya «Apadrina una carta». Aquesta és la iniciativa més màgica que organitza Creu Roja de Maó-Es Castell, donat que permet que els fillets de famílies vulnerables mantinguin viva la il·lusió i rebin els seus regals com la resta. Els petits d’infantil i primària escriuen una carta, i Creu Roja troba una persona que apadrini la petició. Els padrins i padrines s’encarreguen de comprar algun regal de la llista, que es lliura a les famílies el dia de Reis per fer realitat els somnis dels fillets.