A partir d'aquest dimecres, dia primer de gener de 2025, l’Illa ja enfila la recta final per rebre els pròxims diumenge dia 5 i dilluns dia 6 la visita màgica dels Reis d’Orient que repartiran arreu de les ciutats i pobles de l’Illa un carregament de juguetes i molta il·lusió per als petits i grans.

Els patges reials que en els darrers dies han recorregut l’Illa de llevant a ponent hauran recollit milers de cartes per a Melcior, Gaspar i Baltasar, a més de transmetre als màgics d’Orient la voluntat dels que s’hagin oblidat d’apuntar algun regal o de fins i tot d’entregar la missiva.

Els Reis d’Orient comptaran, un any més, amb el suport logístic de nombrosos establiments comercials de l’Illa per fer realitat el somni dels menorquins. La campanya de venda de juguetes d’enguany ha continuat amb la tendència dels darrers anys, és a dir, ha començat més tard del que era habitual, però una vegada s’ha iniciat el ritme s’ha accelerat i es preveu una forta empenta en el que queda de setmana, segons afirmen des de Toy Planet, a Maó, i Juguettos Ca na Juana, de Ciutadella.

La central insular de Toy Planet, a Maó, assenyala que «la gent ha començat a comprar tard i ara ja s’entra dins la normalitat de les compres de darrera hora. La celebració del Pare Noel ha agafat molta força també els darrers anys, hi ha unes vendes importants, però segueixen guanyant els Reis, són les vendes principals d’aquesta època de l’any», assegura.

Segons l’empresa, d’entre la demanda de la clientela no sobresurt especialment cap tipus, la gent opta per juguetes Lego, també jocs de taula i els relacionats amb el treball manual, entre altres. Tampoc s’obliden productes que tenen a veure amb l’activitat escolar. En aquest sentit, apunta que «es compra de tot, no hi ha una jugueta que destaqui damunt les altres. És ver que els Lego se’n venen molt, com una jugueta que és per crear targetes 3D, cotxos amb radiocontrol, i per als més petits la Casa de Gabby i Bluey, però també es venen molts jocs de taula, tant d’adult com de fillets, des de parxís fins a monopoly, enguany s’han venut bastants de puzles, molts jocs de manualitat, de pintar. També es venen productes grossos tipus cotxos amb bateria, cases per a jardí, material escolar com motxilles i coses de pintar».

Per la seva part, Juguettos Ca na Juana, de Ciutadella assenyala que la campanya de venda del comerç tradicional no és gens fàcil donada la incidència negativa de la compra per internet que en els darrers anys s’ha anat incrementant de forma notòria. «Els grans operadors com Amazon i altres, tenen molta facilitat en la logística, mentre que el petit comerç està en un plànol molt secundari, a vegades costa molt que arribin segons quins productes i ells ho tenen molt més fàcil, estem lluitant contra un gran monstre», assegura.

Afirma que els dies 30 i 31 de desembre la venda davalla perquè la gent està més concentrada en el Cap d’Any i a partir del dia 2 i fins al dia 5 solen ser els dies més forts de la campanya, en fer-se les compres de darrera hora. «Tenim un poc de tot, juguetes des de les multinacionals Famosa i Hasbro fins al joc més tradicional com la baldufa o un cavall, hi ha de tot, de cada vegada la gent ve amb les idees més clares del que vol i amb el que el fillet li demana. A darrera hora és més difícil trobar segons quines coses. Amb jocs PlayStation 5, per exemple, encara tenim marge de temps, però amb altres multinacionals no perquè no distribueixen des d’Espanya i a més vivim en una illa que provoca que hi hagi més retard i juga en contra dels comerços d’aquí. Açò no obstant, la il·lusió no la perdem, ni tampoc la confiança amb el client de l’Illa, apostam pel comerç local i de proximitat», subratlla.