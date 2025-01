Joan Huguet Rotger (Ferreries, 1954), llicenciat en Dret per la UIB i en Psicologia per la Complutense de Madrid, intervindrà enguany a l’acte institucional que celebra el capvespre del 17 de gener el Consell de Menorca amb motiu de la festa de Sant Antoni.

Huguet ha escollit el tema «Essència menorquina dins un món global». El pregoner de Sant Antoni participa avui migdia a l’acte de presentació del programa d’actes i activitats de Sant Antoni 2025, junt amb el conseller de Cultura, Joan Pons Torres; el director insular, Tiago Reurer; la gerent del Teatre Principal de Maó, Nieves Portas; i Xavi Sastre, que ha creat el disseny per al cartell de Sant Antoni d’enguany.

La institució insular, amb la col·laboració i participació dels vuit ajuntaments de l’Illa, s’encarrega de la redacció i difusió del programa d’actes de la festivitat litúrgica de Sant Antoni que es celebra amb la doble vessant de patró i Diada de Menorca.

1993: Reserva de Biosfera

Joan Huguet, col·laborador de «Es Diari MENORCA», ha ostentat nombrosos càrrecs polítics en representació d’AP primer i del Partit Popular després.

Ha exercit com a diputat i president del Parlament de les Illes Balears, conseller i president del Consell de Menorca, vicepresident del Govern balear -en 1983 va ser nomenat per Gabriel Cañellas-, i senador autonòmic designat pel Parlament. A la Cambra Alta va formar part de la Comissió Constitucional i també va ser vicepresident d’Insula (Organització per al Desenvolupament Sostenible de les Illes), dependent de la Unesco.

Durant el mandat de Joan Huguet al capdavant del Consell de Menorca, en octubre de 1993, la Unesco declarà Menorca Reserva de Biosfera i la incorporà, junt amb l’illa de Lanzarote, a la xarxa mundial dels territoris que apliquen un model de desenvolupament sostenible.

Amb motiu del 25è aniversari d’aquest reconeixement, l’expresident Huguet redactà, junt amb la periodista Laura Pons Sales, el llibre «25 anys de Menorca Reserva de la Biosfera. L’origen d’una declaració». Amb un pròleg de Tomás de Azcárate, que va presidir el Consell Internacional del programa Home i Biosfera (MaB) de la Unesco, el llibre inclou les aportacions de Cipriano Marín, expert en desenvolupament sostenible insular; Juan Rita, excoordinador de la Reserva de Biosfera de Menorca, i Miquel Àngel Limón en representació de l’IME.

Gala del diari «MENORCA»

«Es Diari MENORCA» celebrarà la Gala de Sant Antoni al Teatre Principal de Maó el diumenge 19 de febrer, a les 19 hores. En aquest acte seran proclamats els Protagonistes de la Vida Menorquina 2024 i també es lliuraran els premis periodístics convocats anualment pel rotatiu insular.

Joan Huguet pronuncià, el desembre passat a Ferreries, una conferència sobre la vigència de la Constitució.