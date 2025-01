La meteorologia va donar una treva ahir al matí per a la celebració de les beneïdes d’animals al carrer de ses Moreres, a Maó, després de la celebració de la Missa de Sant Antoni Abat, en la parròquia homònima del carrer Vives Llull, a més del mercat amb productes de l’Illa a l’Esplanada.

La repicada de campanes just després del migdia a l’església de Santa Antoni Abat anunciava la imminent sortida de la processó del sant patró de Menorca, davant la incertesa del temps i d’un cel amb grans nivolats que en alguns moments deixaven entreveure el sol, tot i que la gent anava ben abrigada per protegir-se del vent i la fredor.

La imatge de Sant Antoni Abat va recórrer el trajecte dels carrers Vives Llull fins a ses Moreres acompanyada del rector de la parròquia Joan Tutzó, el rector de Santa Maria Joan Miquel Sastre, el rector del Carme Llorenç Sales i el vicari de Santa Eulàlia d’Alaior Jaume Denclar, amb la participació dels membres de la comunitat parroquial de Sant Antoni Abat, els gegants Alfons III, rei d’Aragó, i Abu-Úmar ibn Saïd, almoixerif de Manurqa, amb dos dimonions de la Colla d’Amics Geganters de Llucmaçanes, els músics de l’Agrupació Musical Virgen de Monte Toro i una dotzena de cavalls muntats per cavallers del Centro Ecuestre Equimar.

Itinerari

Van ser nombroses les persones que es van concentrar a la sortida de la missa per acompanyar la processó de Sant Antoni, que va baixar pel carrer Vassallo i va continuar per l’Esplanada, Cos de Gràcia, carrer Sant Jordi, carrer Bastió i carrer de ses Moreres, on van arribar a les 12.50 hores enmig d’una gran expectació, amb la gent que els estava esperant amb les seves mascotes i animals de companyia. Una vegada posada la imatge de Sant Antoni al costat de la plataforma de les beneïdes, els gegants Alfons III i Abu-Úmar van fer una petita ballada que va acabar amb una reverència dels dos personatges històrics al sant patró.

A partir d’aquell moment, els tres rectors de Maó i el vicari d’Alaior van participar en les beneïdes dels diferents animals, des de cavalls fins a cans i moixos passant per hamsters i demés, que amb els seus propietaris van anar passant per davant la plataforma.