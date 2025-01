L’Ajuntament des Mercadal va presentar ahir, en un acte celebrat al Teatre de Fornells, la nova Junta de Caixers de Fornells del bienni 2025-2026, en què la vicepresidenta de la Junta Local fornellera Maria del Mar Roselló serà la caixera batlessa, que substitueix a Carlos Rotger, i el caixer capellà serà Joan Camps. Per altra banda, Jaume Bascompte va guanyar el Premi de Fotografia 2024

La nova Junta de Caixers 2025-2026 està formada per la caixera batlessa Maria del Mar Roselló, el caixer capellà Joan Camps, el caixer casat Marc Riera, la caixera fadrina Carmen Guasch, el caixer pagès Pere Allès i el fabioler Isaac Triay. També es va fer un simbòlic acte de traspàs de la vestimenta dels membres de la Junta.

El regidor Carlos Rotger i el batle Joan Palliser durant l’acte institucional celebrat al Teatre de Fornells.

Fotografia

Durant l’acte institucional també es va atorgar el Premi de Fotografia de Sant Antoni 2024, que el jurat del concurs va concedir a Jaume Bascompte per la seva imatge corresponent a l’inici d’unes festes de SantAntoni. L’autor no va poder assistir a l’acte per recollir el guardó. Segons el jurat, la fotografia guanyadora presenta molta lluminositat, transmet alegria i ganes de festa, a més de transmetre la dolça espera de l’inici d’aquesta, amb el fet de ressaltar un dels protagonistes de les festes, com és la Banda de Música des Mercadal.

Durant l’acte institucional celebrat a Fornells també es va projectar un vídeo de les festes de Sant Antoni de 1971 i un altre resum de les festes celebrades l’any passat.