Dues entitats treballen per a la preservació del patrimoni marítim de Menorca. Llaüts, bots, tèquines, gussis, llanxetes o, fins i tot, qualque bolitxera, romanen sota la protecció dels Amics de la Mar de Menorca, que tenen base al port de Ciutadella, i dels Amics de la Mar Port-Maó, situats a la dàrsena del llevant insular. Dues associacions sense ànim de lucre que comparteixen l’interès i la defensa per les barques clàssiques i arts com la navegació a vela llatina.

En el si d’aquestes entitats es defineixen a ells mateixos com uns romàntics de la navegació. No es tracta de volar damunt la mar amb les embarcacions més modernes i ràpides, sinó tot el contrari, gaudir al màxim d’un viatge per la tradició, guiats per l’oratge i les aromes salines.

Els Amics de la Mar Port-Maó disposen d’uns quants amarraments davant la Sireneta Mô.

En l’actualitat, 115 socis configuren a ponent la massa social del col·lectiu, i uns 90 més ho fan a l’altre cap de l’Illa. Entre aquests hi ha residents, però també gent d’altres indrets, de Mallorca, Catalunya o diferents punts de la geografia espanyola, que recolzen la defensa del patrimoni marítim i la labor dels Amics/amants de la Mar.

Activitat

A Ciutadella, els Amics de la Mar de Menorca ofereixen l’oportunitat de conèixer aquest món, a tothom que ho desitgi, amb sortides a la mar setmanals i gratuïtes. L’activitat es concentra els dissabtes dematí, sobretot fora de temporada alta, per evitar les concentracions pròpies de l’estiu, com explica el president de l’entitat, Evarist Coll. Amés, al llarg de l’any s’organitzen diverses conferències «lligades a temes relacionats amb la mar», s’impulsen trobades de vela llatina i barques clàssiques com les de la Diada de Menorca o la de Fornells, a l’estiu, i participen en reunions similars a Menorca i a fora, com la de Sant Pere que organitzen els Amics de la Mar Port-Maó.

Els Amics de la Mar Port-Maó també disposen d’un centenar més a les pedreres de Robadones.

Allà, el secretari del col·lectiu, Tòfol Mus, exposa que, a part de les sortides a navegar habituals, entre elles, la de les festes de la Mare de Déu de Gràcia o per Santa Anna, contribueixen en el manteniment i la promoció de les barques clàssiques. Treballen per a la recuperació d’embarcacions «quan és possible» —la setmana passada van botar la restaurada «Gertrudis»— o, en tot cas, per a la seva conservació, com a dipositaris d’un gran llegat marítim: un centenar de naus que conserven a les pedreres de Robadones, que els dissabtes obren a visites. Igualment, contribueixen amb Thalassa, el Centre del Patrimoni Marítim de Menorca.

Els Amics de la Mar de Menorca, mitjançant conveni amb l’Ajuntament des Mercadal, iniciaran el 26 de gener les sortides mensuals amb el ‘Fornells I’.

Reptes

A la falta de relleu generacional que és habitual en molts altres àmbits, el món de les barques clàssiques pateix un mal ja endèmic a Menorca: la falta d’amarraments. Açò impedeix tenir les barques en el seu hàbitat natural, que és la mar, lamenten Mus i Coll, els quals reivindiquen una major implicació de les institucions, Autoritat Portària a Maó, i Ports IB a Ciutadella. «Noltros feim l’esforç, i costa molt, per a recuperar el patrimoni marítim, les administracions podrien tenir una deferència» en forma de suport a la seva tasca, reclama Mus.