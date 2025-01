La previsió d’episodis meteorològics adversos ha condicionat la celebració dels actes tradicionals del vespre de Sant Antoni. De fet, alguns ajuntaments han optat per ajornar part de les cites programades a l’aire lliure davant el fet que els percentatges de probabilitat de pluja que dona l’Agència Estatal de Meteorologia són bastant elevats. A Ciutadella, per exemple, aquest dijous s’ha obert la fira a una ubicació inusual, com és l’interior de la Sala Multifuncional.

Consistoris com Ferreries o es Migjorn Gran han estat especialment previsors, mentre que altres han esperat una mica més a l’hora de prendre decisions. Els canvis afecten actes també previstos per a aquest divendres, com ara els jocs populars de sa Plaça des Migjorn Gran que s’han ajornat o el trasllat de la revetla de La Movida Band, que es farà al Saló Verd.

Imatge del vespre a la plaça Pare Camps des Mercadal | C. R.

L’Ajuntament d’Alaior ha esperat una mica més, però finalment també ha ajornat al dissabte la torrada popular amb actuació de la Rondalla i el Grup de Ballar que s’havien de fer aquest vespre a la plaça Constitució. A les seves xarxes socials, l’Ajuntament de Sant Lluís ha comunicat la suspensió de tots els actes d’aquest divendres, excepte la missa i la beneïda d’animals.

Poca pluja

Finalment, no ha estat tanta la cosa, ha plogut poc i repartit. Als pobles i barris on s’ha encès el foc, les calories i la calor de la sobrassada sobre les brases han servit per oblidar el fred que s’accentua quan s’amaga el Sol. Música, glosa, tallers i diferents actes culturals envolten totes aquelles persones que, fidels a la tradició, es reuneixen als diferents indrets on hi ha convocatòria activa per gaudir del vespre anterior al dia de celebració que comparteixen tots els menorquins.

També hi ha hagut música i ball a Maó | Katerina Pu

És la festivitat de Sant Antoni propícia per viure un dia de balls tradicionals, de música de la terra, de productes fets aquí, de reivindicació activa de la identitat mitjançant els productes que es venen als diferents mercats, la peculiaritat picant del glosat o el gust d’un aliment cuinat amb l’alegria de compartir.

Hi ha incertesa pel que fa als actes d’aquest divendres, diada de Sant Antoni. Hi ha previsió de pluja, segons Aemet, però caldrà esperar fins a darrera hora si és possible realitzar els actes principals del dia de Sant Antoni, sobretot la Processó dels Tres Tocs de Ciutadella i les beneïdes d’animals que estan programades a diferents pobles de l’Illa.