El bisbe de Menorca, Gerard Villalonga, ha contextualitzat enguany l’homilia de la Missa de Sant Antoni amb la que pronuncià el 29 de desembre, amb motiu de la inauguració del Jubileu de l’Esperança que enguany celebra l’Església catòlica.

«Ens reunim de nou aquí com a poble que celebra les seves arrels, en el 738 aniversari de la restauració del cristianisme a Menorca», ha proclamat: «Nosaltres els cristians també som una família, la dels germans que peregrinam a Menorca i que tenim les nostres arrels, les nostres cultura i llengua: les nostres història i tradicions; per aquesta raó entre nosaltres hi ha profunds vincles de comunió i llaços de veritable fraternitat».

Les autoritats -encapçalades pel president del Consell, Adolfo Vilafranca-- i la corporació municipal de Ciutadella, amb l’alcalde Llorenç Ferrer al front han assistit a la missa.

«Crec que la celebració de Sant Antoni Abat amb la presència a la Catedral d’un gran nombre d’autoritats representatives del poble de Menorca, ens ajudarà a seguir caminant junts, conservant allò essencial, accentuant allò que ens uneix i acceptant la multiculturalitat de la nostra societat com un fet enriquidor d’integració recíproca», ha dit a la seva homilia.

Superar l'individualisme religiós

Per al prelat, «aquest canvi que ha fet l’Església no respon a una estratègia per a continuar dominant, sinó per a continuar servint amb un amor generós, com ho va fer Sant Antoni en el seu temps». Segons el bisbe Gerard, «l’experiència sinodal dels darrers anys ens ha ajudat molt a avançar en una concepció més comunitària de la nostra fe, superant així l’individualisme religiós que tant ens ha perjudicat en el passat».

Ha assenyalat, així mateix, que «el dinamisme del Jubileu de l’esperança reforça el camí de renovació de l’Església, quan el papa Francesc ens demana que no ens demorem [...] ens demana que ens indignem per les coses que no estan bé i que tinguem la valentia de canviar-les».

Per un habitatge digne

Entre d’altres propostes del Decret del Jubileu a la Diòcesi, signat pel bisbe Gerard, figura la constitució a Menorca d’un fons de solidaritat per a un habitatge digne administrat per Càritas, Diocesana, amb una aportació inicial del Bisbat de cent mil euros, quantitat a la qual podran sumar-se altres aportacions particulars.