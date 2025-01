Ahir podria haver estat un matí qualsevol d’hivern, gris, ventós i plujós, sense cap ànima pels carrers i places, però Fornells va posar una nota de color i alegria durant un parell d’hores amb la celebració d’un animat i divertidíssim trivial, en què els participants havien de resoldre noranta preguntes sobre sis temes referents a la població marinera i l’Illa.

«No ens esperavem tanta participació, finalment són cinc equips, formats per sis o set persones, la veritat és que estem molt contents», van ser les primeres paraules del regidor-delegat de Fornells, Carlos Rotger, que va fer el paper de presentador del popular joc.

La primera edició del Gran Trivial Forneller va comptar amb la participació de cinc equips, anomenats Ses Nadadores, Ses Gin, Llimonada, Es Bens d’en Navarro i Rosa des Vents, és a dir, unes trenta-cinc persones que es van seure en cinc taules a l’interior de la carpa instal·lada a l’Avinguda de la Mar. Mentre s’anomenaven cada un dels equips participants, els integrants dels altres feien crits de ‘fora, fora’ en un ambient d’alegria i sana competitivitat.

La resta de la carpa es va omplir amb més de cinquanta persones que, algunes assegudes i altres dempeus, van voler veure en directe i gaudir del joc. A més, hi havia una petita barra de venda de begudes i menjar a benefici de l’Apima de l’escola de la localitat.

El regidor-delegat Carlos Rotger va comentar les normes del joc, com no poder emprar el mòbil per consultar les respostes, que el públic no podia xivar les respostes als participants i els equips tampoc es podien ajudar entre ells. Inicialment, els equips participants van tenir un minut per respondre les preguntes que anaven formulant el presentador, i que també es podien llegir en una pantalla digital que estava col·locada dalt la tarima devora els membres del jurat, però al cap de poc temps el presentador va reduir el temps de resposta a trenta segons per no esperar tant de temps i agilitzar el joc.

Preguntes i temes

El joc va consistir en la formulació de quinze preguntes per cada una de les sis temàtiques: història de Fornells, societat de Fornells, cultura de Fornells, mix de Menorca, curiositats de Fornells i paraules menorquines. Al final de cada tema, els capitans dels diferents equips van pujar dalt la tarima per donar la resposta que el seu equip havia elegit a cada pregunta. Mentrestant, els tres membres del jurat anaven anotant els equips que havien encertat les respostes. A cada temàtica, l’equip amb major nombre de respostes encertades s’anotava tres punts, el segon dos punts i el tercer un punt.

Després de dues hores de joc es va donar a conèixer el resultat, en què Sa Rosa des Vents va ser campió amb 8 punts, seguit des Bens d’en Navarro amb 7 punts i en tercer lloc Ses Nadadores amb un total de 6 punts.

El Gran Trivial Forneller ha estat possible gràcies a una comissió que ha redactat les preguntes, formada per Margarita Riera, Bernat Coll, Diego Riera i Aleix Riera, els quals també van ser el jurat, amb l’excepció del darrer membre que no va poder estar present al joc. Un joc amb preguntes relacionades amb la història, la cultura i la societat de Fornells, entre altres, perquè els vesins i les vesines del poble puguin divertir-se i, a la vegada, aprendre sobre Fornells en un ambient competitiu, familiar i divertit.