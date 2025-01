Punt i final a dues dècades de cooperació entre Menorca i Nicaragua amb la finalització del programa educatiu que va impulsar el Fons Menorquí de Cooperació l’any 2005. Iniciat com un projecte pilot amb dues escoles de cada territori per fomentar entre elles l’intercanvi de coneixements i experiències, ha crescut al llarg de tot aquest temps amb la integració de nous centres que han format part de la Xarxa de Centres Educatius Cooperants de Menorca. En total han estat una vintena d’escoles agermanades entre Menorca i Nicaragua les que han participat en aquesta iniciativa que ha permès, a part d’establir vincles sòlids entre les comunitats educatives d’ambdós territoris, millores en les escoles nicaragüenques i inversions en equipaments bàsics.

Localitzats als municipis de San Lucas, Telpaneca i Yalagüina, els centres educatius de Nicaragua s’han pogut beneficiar d’accions que han estat possibles gràcies al finançament amb què ha comptat aquest programa, dotat amb més de 107.142 euros. S’han adquirit materials d’aprenentatge més accessibles i s’han fet inversions en el servei d’aigua potable, beneficiant un total de set escoles amb la instal·lació de preses d’aigua col·lectives, dipòsits de recepció i bombes d’aigua. Cinc escoles més han pogut incorporar sistemes de sanejament bàsic, amb la construcció de latrines i inodors de descàrrega. En més de vuit centres educatius s’han millorat els equipaments bàsics, incloent mobiliari, pissarres, tanques perimetrals, andanes de vianants, cuines escolars, portes i finestres i xarxes elèctriques. També s’ha promogut l’ús d’horts escolars en quinze centres, amb la compra d’eines i estris específics per al seu manteniment.

S'han impulsat millores en les escoles nicaragüenques, fent-les més inclusives i de qualitat. | FMC

Així mateix, el projecte ha concedit beques de col·laboració per a mestres que ha permès a dos docents de Nicaragua tenir l’oportunitat de compartir la seva experiència en escoles de Menorca durant tres setmanes i a tres mestres menorquins realitzar també una estada d’un mes en escoles de Nicaragua. El programa també ha proporcionat formació pedagògica i acompanyament al professorat, que a Nicaragua ha beneficiat a 1.000 alumnes anuals i a 510 mestres. S’han desenvolupat, a més a més, activitats conjuntes com les relatives a la sobirania alimentària i de sensibilització per transmetre a l’alumnat consciència crítica sobre les desigualtats existents al món i la necessitat d’implicar-se activament en la transformació social.

S'han realitzat activitats conjuntes, fomentant una col·laboració entre escoles i comunitats. | FMC

Aquesta iniciativa, que es va impulsar en el marc del model de cooperació municipalista, arriba a la seva fi després de 20 anys d’intercanvi i aprenentatge mutu, asseguren des del Fons, que conclou aquest projecte amb el propòsit d’encetar relacions amb centres educatius d’altres territoris després dels resultats satisfactoris que ha tingut aquest programa que ha deixat, afirmen, una empremta significativa en els centres escolars de Menorca i Nicaragua.