- Jo vull girar cap allà!

- Jo vull girar cap aquí! - Jo sa platja vull omplir. - Jo soments no hi vull anar. - Jo per tot vull aparcar. - Jo ho voldria prohibir. - I jo es vespres vull dormir. - I jo... hauré de vigilar!





Ell açò no són maneres pes problema aclarir, vigilància hem d'afegir an es bars i a ses voreres... Si basten unes barreres com as cable submarí.