Sa cultura ha de mester

que es poble pugui fer festa, i as final no es tan molesta tanta de gent pes carrer, compartir és sa nostra gesta des Be fins as toc darrer, i quan la cosa està llesta ja pensam en l'any que ve.





És a sa dematinada que es darrer toc s'acte vest... i sols pos de manifest quan sa festa està acabada, que sa gent accidentada se recuperi ben prest.