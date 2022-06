As Consell d'aquesta illa

hi ha hagut una dimissió, no per pròpia decisió, ho mana qui du sa brilla; s'explicació és tan senzilla com fer sa comparació: voler córrer s'ensortilla i es més vells diuen que no.





Són més de cent cavallers i més de cent animals i es actes tradicionals per sant Joan tots duren més, p'ro una excepció an es procés són es focs artificials.