Es covid ja no és lo que era,

no dona tant de motiu, de s'antivacuna es diu que li aixequen sa barrera, i és així que es torna arrera per no deixar cicatriu, que en haver passat s'estiu readmetran sa consellera.





Si la cosa és compromesa tal volta mos és igual, lo que importa és es final enc que sigui una sorpresa, que avui serà readmesa sa piscina as Mercadal.