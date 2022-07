Ara recomptam ses llistes

que cents de locals són buits, i sols mos posam embulls per fer canvis altruistes, com que som capitalistes no volem treure es perjuis, idò, quins seran es fruits? fer més lloguers pes turistes.





Ordres de s'ajuntament per a sa ciutadania, aparcar a sa rodalia si no fas es compliment, per tenir aparcament jo faré tot lo que sia, i em propòs en aquest dia fer es meu cotxo resident.