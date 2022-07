Sombrillas invadiendo banco de madera, Carril bici aeropuerto obra de nunca acabar, Cala Figuera convertida en un vertedero

En nuestras ciudades cuando salimos a pasear, caminar, dejando el coche bien aparcado en la cochera, primero que es muy sano el hacer ejercicio y segundo que cuando menos cojamos el coche, nuestra economía familiar lo va agradecer...vatudell cent llamp, apreciado lector hace unos días en la plaza de la Constitución de Mahón, pudimos observar que en uno de los bancos que hay en la acera de la Iglesia de Santa María, había unas sombrillas, de uno de los bares del entorno, estaban plegadas y en vez de retirarlas, las depositaron en el citado banco...Curioso ya que en estos bancos públicos la gente puede descansar, sin tener que consumir. Recomendamos al autor de depositar las sombrillas, si no las tienen que instalar las retiren y no las dejen varios días en dicho banco. ¡Mal!

Me comentaba reciente un ciudadano, que una de las obras que tenemos en Menorca, que no tiene trazas de acabar, es el carril bici que están construyendo entre la rotonda de la carretera de Sant Climent, hasta el Aeropuerto...Una obra que ha sido polémica por el trazado de zic zac, que será complicado para los futuros usuarios, tanto ciclistas como peatones...Carril bici o carrera de obstáculos, está diseñado de manera que puede convertirse en foco de accidentes, además de las múltiples críticas, por cierto construido al cargo de AENA...va desde el mes de febrero del presente año. Estos días siguen las obras dale que te pego, supongo que es para arreglar el desaguisado de proyecto, financiado con dinero público. ¡Mal!

Siguiendo recomendación de M.C., persona habitual quemando calorías en el puerto de Mahón, me indicaba que la lámina de agua de Cala Figuera, se ha convertido en un vertedero de aguas pestilentes, provocadas durante todo el día...va desde es cull de sac hasta la gasolinera del Club Marítimo, además de peste, hay manchas de líquidos, que pudieran ser de gasoil, aceites, etcétera. Recomendamos a la autoridad competente, que investigue de donde proviene esta porquería que contamina una buena parte de nuestro puerto...No entendemos que no se haya tomado cartas en el asunto para solucionar esta contaminación portuaria...¡Mal!

En la parte norte del puerto, hay una gran cantidad de viveros de mejillones, cuando los consumimos tienen un sabor especial. En los restaurantes te los ofrecen insistiendo que son de nuestro puerto, o sea, sabrosos para el paladar.

Para terminar, apreciado lector, en mi niñez aprendí a nadar, en es llenagai, que va hacía el Fonduco...en la actualidad con la porquería que hay, no me atrevería ni a mojarme los piés...Señores de Autoridad Portuaria, no es necesario que prohíban el baño en esta zona, ya que no habrá ningún imprudente que se lance al agua para nadar.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com