Sols volem s'essència pura

en sa nostra educació i també en sa protecció sens que passi sa mesura: respectem sa tradició... i sa llengua i sa cultura!





Sa llei no és es bé o es mal, emperò fa de columna, i així cada llei propugna lo que és o no és legal, com tractarem s'animal? i com tractarem s'alumne? tal vegada és una pugna i s'hauran de tractar igual.