La fachada de la Biblioteca necesita un buen repaso

En la plaza de la Conquista de Mahón, está ubicada la antigua casa neoclásica de la familia Mercadal, que fue construida en el año 1761, en la parte mas vieja de la ciudad de Mahón, conocida por Pont des Castell, zona elevada donde había la antigua población fortificada medieval…Este edificio era de nueva planta y se construye sobre el solar que quedó después del derrumbamiento de las antiguas propiedades familiares de los Mercadal a principio del siglo XVIII, como represalia política por haber dado soporte a los partidarios del Arxiduc Carles durante la guerra de Sucesión.

Llamada popularmente Can Mercadal, fue reformada en 1945 por Josep Claret.

La Biblioteca Pública de Mahón se creó mediante R.O. de 21 de Noviembre de 1861. Según documentos nos dicen como eran las cosas de la biblioteca en aquellos tiempos, ya que la creación de la misma respondía a un proceso que había comenzado muchos años antes. La limitación de capacidad de los depósitos, obligó a tener un local alquilado en la calle Antonio de Oquendo, para almacenamiento de algunos fondos de archivo y la biblioteca.

Vamos a la actualidad, que se refiere este artículo. Soy vecino desde hace muchos años por tener mi hogar en el edificio Marés, de la calle Pont des Castell, por lo cual paso por el edificio Can Mercadal, o sea, sa Biblioteca, varias veces diariamente.

Vatuadell cent llamps, apreciado lector la fachada principal que da a la plaza de la Conquista y la lateral en Pont des Castell, hace falta una restauración integral, ya que las piedras de mares da pena verlas, los hierros de las ventanas de la parte lateral por supuesto también...Hay un desperfecto de hace mas de un mes, cuyas piedras de mares están rotas y amontonadas…

El cartel informativo en la entrada, hace referencia: al Gobierno de España, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, también al Govern de la Illes Balears, Consell Insular de Menorca, BPM Biblioteca Pública Maó, Biblioteca Central Insular y Arxiu Históric.

Cuando nosotros los propietarios del edificio Marés, tenemos necesidad de restaurar nuestra fachada, convocamos junta para que se autorice dicha necesaria obra, para mantener en perfectas condiciones el edificio...Por lo tanto no puedo entender que el edificio histórico de Can Mercadal, las administraciones enunciadas anteriormente, no se «rasquen los bolsillos» lo restauren y quede reluciente a la vista en general...me pregunto ¿cuantas personas diariamente acceden a la biblioteca?

Teniendo en cuenta que para según que actuaciones hay liquidez económica de sobra, a restaurar toca...Si vivim coses veurem.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com