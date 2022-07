Es banc mos torna manar,

sempre és ell que fa sa tria i mos fot, sense mania, tots es cotxos per llogar, que es banc sempre ha de guanyar fins i tot quan 'rribi es dia que falli s'economia i el tornem a rescatar.





Ell farem com sant Martí, on no hi ha faltat detall, si es cotxo va per avall ben igual podem seguir i, a s'hora de fer camí, ja tornam 'gafar es cavall.





Si es banc té s'economia com sa multinacional, noltros tenim s'alegria i sa festa patronal: idò ,que tengui un bon dia es poble d'Es Mercadal.