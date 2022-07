Ara, d'aigua no n'hi ha prou

i no anirem a millores si no empram ses estidores o ho replantejam de nou... Emperò ningú no és mou som senyors i som senyores: que posin dessaladores perquè mos queixam quan plou!





Viure dins un món d'excés mos fa tornar egoistes, si hi ha coses imprevistes mos costa canviar es procés, no sé què desitjam més si més aigua o més turistes.