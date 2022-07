Es animals maltractats...

Es be no fa lo que vol, es ases sense consol i es cavalls estan suats, cans fermats o abandonats, es moixos amb picarol, es conills sense control i es canaris tots tancats.





Sa perdiu està engabiada, sa fura tancada en clau, es porc també és un esclau i sa cabra és explotada, sa gallina desplomada, sa vaca no va amb es brau...





S'animal, a sa natura, i buidem totes ses cases que, quan ses normes són rases, sa protecció perd mesura, perquè es toros són cultura i es humans som molt més que ases.