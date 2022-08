Com feim aquestes setmanes,

a sa festa hem de glosar com si no hi hagi demà després d'èpoques insanes, que repiquin ses campanes es jorn de sant Gaietà, i sols falta desitjar: bones festes, Llucmaçanes.





D'aigua marina prou n'hi ha, però sabem que és salada, i sa dolça depurada no la sabem tornar emprar, ell així com el món va, què farem d'aquesta aiguada? Dessalarem sa tirada i depurarem la mar.