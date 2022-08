Consumir electricitat

no vol dir fer-ho de ple, si s'estalvi es fa de ver tothom surt beneficiat, perquè n'és sa veritat, per decret no ho ha de ser, ho hem de fer pel món sencer i tota sa humanitat.





P'ro es qui mouen més aplics són es des doblers comptats, mos compren ses propietats que Menorca és pes més rics, i es qui hi som des temps antics els hi farem es criats.