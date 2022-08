Acostumats a s'excés,

enrere ningú mos fa, ja poden dir cap allà que anirem a l'enrevés, que és així que feim progrés, mos manen estalviar i noltros, per no fallar, encara gastam més.





Menorca fa es seu so i balla, sa música és sa manera, però no és lo que s'espera de qui s'endú sa medalla, perquè qualque cosa falla quan guanya sa forastera i sa que surt en pantalla.