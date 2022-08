De reforços, res de res,

que amb es inspectors fan s'ase, d'en Roldan ne són s'espasa o ningú fa lo promès, i es lloguer il·legal il·lès a s'illa no dona vasa perquè com es moix no hi és ses rates ronden sa casa.





No complir sa llei d'arrel, açò sempre és un reclam i així som un mal model si cap control no posam, com tampoc no controlam sa pedra que cau del cel.