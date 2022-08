Obviarem s'informe en ús

i farem envant o enrera, amb gratuïtat s'espera des cotxo no fer-me abús, i així desfarem s'embús que hi ha a sa carretera, emperò, a la greu manera, embussarem s'autobús.





Qualque cosa hi ha dedins si fan es correu de franc... Que si no hi ha entrebanc són es veritables fins: restar es cotxos menorquins per sumar-hi es de Son Blanc.