Devolvió el saque, con rebote sobre el Consell de Menorca y los ayuntamientos menorquines gobernador por la izquierda, la presidenta del Govern y secretaria general del PSIB-PSOE, Francina Armengol, al diputado Josep Castells, en el pleno del Parlament del martes.

Més per Menorca quiso denunciar las contradicciones entre el discurso del Govern y los hechos. Incoherencias entre «el discurso de la contención, de parar la masificación y poner límites». Castells aludió a un «goteo de acontecimientos contradictorios con aquel discurso» y puso, como ejemplo, la Ley de Reserva de Biosfera: «el Govern dice que está totalmente a favor, que la ve muy bien, pero presenta enmiendas para regatear la posibilidad de que el Consell de Menorca limite la entrada de coches».

Armengol reclamó coherencia a Més per Menorca: «Jo li deman lo mateix: alineació amb el que es diu i el es fa, aquí i a les institucions on governam». En los escaños socialistas circulaba la información, publicada por «Es Diari» el día anterior relativa a la licencia de obras, aprobada por la junta de gobierno del Ayuntamiento de Ciutadella, presidida por Joana Gomila, alcaldesa de Més, para que la promotora vasca Santandria Bai SL construya un nuevo hotel, con categoría 5 estrellas gran lujo, detrás de la playa de Santandria. Constará de 50 habitaciones dobles y alojará a cien clientes.

Suelo urbano



También circulaba la información de «Es Diari» sobre el desarrollo urbanístico del Sector B-4 de Ciutadella, una superficie de 50.530 cuadrados, calificada como suelo urbano, situada entre sa Platja Gran, el Camí de sa Caleta y la carretera de acceso al puerto de Son Blanc. El proyecto, promovido por la Sareb, consta de 150 viviendas para 450 habitantes.

Según el concejal de Urbanismo, José López, también de Més, «cumple con el Plan General y los parámetros urbanísticos, y no debe haber problema». Hoy sigue también pendiente la ordenación de los terrenos colindantes del Sector B-5, donde, tras obtener la costosa y complicada recalificación como suelo urbano, en 2017 el Govern compró 20.000 metros cuadrados para construir el nuevo puerto de Son Blanc. La creación de esta nueva zona portuaria ex novo, que no estaba prevista ni en el Plan General ni en el Plan Territorial Insular, ha paralizado la ordenación urbanística del B-5, que sigue pendiente porque el Govern aún no ha concretado la superficie que necesita para garantizar los servicios, equipamientos y operatividad del puerto-dique de Ciutadella.

El tráfico de pasajeros y vehículos en Son Blanc ha superado todas las previsiones. Este año va camino de superar los 500.000 pasajeros y se ha convertido en el puerto más rentable para la empresa pública PortsIB del Goven.

Por cierto, ¿cuándo acabará la revisión del PTI y del Plan General de Ciutadella? A este paso, tendrán que volver a empezar cuando esté concluida.

También en Fornells



El Ayuntamiento de Es Mercadal, con alcalde del PSOE, Francesc Ametller, tramita la licencia para urbanizar los terrenos For 2, zona de expansión urbana de Fornells, donde se construirán 67 viviendas y 23 chalés unifamiliares. La promotora es Fornells Bay, formada por el inversor catalán Fernando Cirera, y Pietro Armenio, que fue administrador de Playas de Tirant.

Mientras, PSOEy Més per Menorca se acusan, recelan y reclaman coherencia mutuamente.

Las escoletes



El Govern anunció, el 27 de julio, la «gratuidad de las escoletes públicas en el curso 2022-2023 para la etapa 2-3 años». Pero era una medida parcial, al cubrir sólo cuatro horas durante diez meses, lo que obliga a los padres a pagar el resto.

Esta semana Menorca ha vivido una carrera política desde que el martes la presidenta insular del PP, Misericordia Sugrañes, pidió al Consell que aporte los fondos necesarios para garantizar la gratuitad total en la Educación Infantil.

A primera hora del jueves los ayuntamientos de Alaior y Es Migjorn, gobernados por el PP, comunican que costearán con recursos municipales la parte que no paga el Govern. Nervios en el Consell, que antes de las doce del mediodía, coincidiendo con la Junta de alcaldes en El Toro, informa que las escoletesen Menorca serán gratis para los alumnos de 2 y 3 años al asumir la parte que no abona la Conselleria de Educación. El importe superará los 500.000 euros.

La jornada concluye con la comparecencia de Sugrañes y los alcaldes de Alaior y Es Migjorn, José L. Benejam y Antonia Camps, que expresan su satisfacción al prosperar la iniciativa presentada el martes, que tendrá carácter insular. El conseller de Cultura, Miquel A. Maria acusa al PP de «romper la unidad con las escuelas infantiles». Pero el PP-Menorca se impone en la disputada final de las escoletes.