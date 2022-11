Mi artículo del Diario-MENORCA de fecha 5 del presente mes, J.A.F. y un servidor denunciábamos, que en sa Costa de Ses Voltes, había varias palmeras afectadas de muerte o moribundas, a consecuencia del jodido “picudo rojo”...era necesario una rápida acción de tratamiento para poder salvarlas o eliminarlas definitivamente si no había otro remedio…

Mi amigo Ll.P., después de leer mi artículo referente a las palmeras afectadas, el mismo día me remite unas fotos de su calle Pintor Calbó, donde a las palmeras de la calle del pintor, les pasa lo mismo que a las de sa Costa de Ses Voltas, con la peculiaridad que las ramas muertas están entre los coches aparcados...espero que cuando cayeron no salia nadie del coche después de haberlo aparcado...

El día 15 del presente mes, observé desde mi casa que había una brigada que estaba trabajando en las palmeras ubicadas al principio de la escalera de sa Costa de Ses Voltes, por lo visto los de Dalt la Sala les habían encargado actuar donde nosotros habíamos denunciado, en el Diari-MENORCA…

Recibo un correo, con fotos y el siguiente comentario: “Corresponc amb dues fotos d'una palmera "moribunda" situada a prop de sa pescateria. Segons sa foto que m'has enviat entenc que s'Ajuntament recull ses palmes mortes.



Però no tan sols s'han d'enterrar els morts sinó , més encara, "vacunar" els vius !!!. I si no es fa el tractament adient a ses palmeres que hi queden acabarem sense palmeres (o amb uns pilars verticals sense branques).

Una abraçada, J.A.F.” (sic).

Ya que estamos con el lema “salvar las palmeras del picudo rojo”, mochila al canto, por supuesto con mi teléfono móvil, ya que desde que los mortales podemos tomar las imágenes con el, tengo en “su lugar de descanso” a mi cámara fotográfica, compañera de fatigas durante muchos años. El pasado martes día 15 voy con el coche de San Fernando, o sea, un rato a pié y el otro andando, dirección calle del Pintor Calbó, para comprobar si se había actuado sobre las palmeras muertas/enfermas. Vatuadell cent llamps, pude comprobar que no habían hecho nada de nada, palmas muertas entre los coches sin haberlas retirado. ¡Mal! Por cierto mi amigo Ll.P. salía de su casa para ir a reciclar y comentamos que después de tantos días, el servicio de limpieza hubiera podido retirar las jodidas palmas muertas. ¡Mal!

Recomendación a los de Dalt la Sala, repaso general a todas las palmeras de nuestro municipio, ya que hay muchas que están en mal estado, aceras sucias y rotas, falta de poda, por ejemplo las tres que hay en camí Ses Rodeas, información recibida de M.I.C. vecina de esta zona, lectora de mis artículos…agradecido por leerme y pasarme información ¡Bien!







Según fuentes bien informadas, en el Lazareto del puerto de Mahón, hace unos años se encontraron con que las palmeras habían sido invadidas por el jodido escarabajo, contrataron una empresa privada, tratamiento pertinente y anualmente se está sobre el tema...Las palmeras por supuesto, lo han agradecido, aplaudo que la administración del Consell Insular menorquín, invierta nuestros impuestos en este tipo de acciones...Si vivim coses veurem, sobre tot ses palmeras sanas.







José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com