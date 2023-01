Con sólo 234 encuestas, el Centro de Investigaciones Sociológicas de José Félix Tezanos Tortajada se atreve a concluir y proclamar que el PSIB-PSOE arrasará, con un 41 por cien de los votos, en las elecciones autonómicas de Balears que se celebrarán el 28 de mayo.

Con tan pocos encuestados este organismo oficial, adscrito al Ministerio de la Presidencia, no efectúa una atribución de escaños en el Parlament. Y mucho menos por islas, porque cabe pensar que se habrán llevado a cabo consultas Menorca y las Pitiusas, y no únicamente en Mallorca.

Otra sorprendente e incoherente conclusión-anomalía de este ‘sondeo’, si es que así puede denominarse, consiste en que ni Més ni Vox obtendrían representación parlamentaria. En Balears, para entrar en el reparto de los 59 escaños del Parlament se necesita el cinco por cien de los votos, pero estas formaciones no consiguen este porcentaje.

El CIS de Tejanos nos dice que Més sólo alcanza el 3,9 por cien en voto más simpatía y el 3,1 por cien en voto directo. Y Vox lograría un 3,8 en voto con simpatía y un 2,8 por cien en voto directo.

En las anteriores elecciones autonómicas, celebradas en mayo de 2019, Vox superó el ocho por cien, y Més, el nueve por cien. Naturalmente, en el PSOE están encantados con este riguroso estudio demoscópico, según el que PSOE, Més y Podemos alcanzarían el 41 por cien de los votos en mayo, mientras que el PP sólo obtendría el 26 por cien. I gràcies!

Muy optimista, la secretaria general del PSIB-PSOE y presidenta del Govern, Francina Armengol, declara que estos datos difundidos por el CIS de Tezanos constatan el «buen trabajo» llevado a cabo por el Govern estos últimos años.

Los santos inocentes

Bien distinta es la valoración de los partidos damnificados. Así, la presidenta del PP-Balears, Marga Prohens, ironiza: «la encuesta del CIS se ha adelantado al 28 de diciembre, festividad de los Santos Inocentes, y nadie se la cree». Añade Prohens: «me extraña que no haya dado mayoría absoluta al PSOE».

Y Lluís Apesteguía, líder y también candidato de Més per Mallorca al Govern, afirma: «en estos días de fiestas navideñas prefiero no comentar tebeos. Me preocupa que esta encuesta esté pagada con dinero público y su falta de rigor, cuando en Balears se han realizado poco más de 200 entrevistas». Hay otros sondeos.

Gestión de la vivienda

La positiva valoración del PSOE ante estas idílicas y estupendas previsiones del CIS para Balears enmudece cuando el 87,2 por ciento de los ciudadanos de las Islas se muestra «insatisfecho» con la gestión efectuada por el Govern para facilitar el acceso a una vivienda precio asequible.

El 51,4 por cien los 234 encuestados afirmar sentirse «totalmente insatisfecho», lo que sitúa a Balears como la comunidad donde más personas rechazan las políticas del Govern en materia de vivienda, por delante de Madrid (41,2 por cien), Canarias (34,9 por cien) y de la Comunidad Valenciana (26 por cien).

Inteligencia artificial

Empezamos el 2023, marcado por las dos convocatorias electorales del 28 de mayo -municipales y autonómicas- y del 10 de diciembre -generales-, con la irrupción y el enorme impacto que tendrá el Chat GPT.

La inteligencia artificial, palabra del 2022 según la Real Academia y la Fundéu, cambiará la educación y muchas cosas más. El año que aprendimos a hablar con las máquinas, que nos dan respuestas argumentadas, claras, rápidas y coherentes a las preguntas que formulamos.

Por ejemplo, cuando planteamos al Chat GTP qué es la inteligencia artificial contesta que es «una rama de la informática que se dedica al desarrollo de sistemas informáticos capaces de realizar tareas que requieren inteligencia humana». Los docentes tendrán que replantearse cómo evaluar a sus alumnos ante la irrupción de estos sistemas, capaces de generar en segundos, textos sobre cualquier tipo, temática y estilo. ¿Qué dirá la Lomloe?

Queda por resolver cómo afectará la inteligencia artificial a la actividad política y a la gestión pública. Habrá que preguntar a los próximos alcaldes, consellers y diputados. Y, naturalmente, a los funcionarios y los sindicatos. Sobre todo a los más de 20.000 funcionarios interinos que se someten este trimestre en Balears al denominado ‘proceso de estabilización’ en el que basta con sacar un 3,5 en el examen para ser declarado apto, y con el aliciente añadido de que las respuestas equivocadas no quitan puntos.

Ahorros históricos

Arranca el año con los ahorros que alcanzan, en Balears, un máximo histórico y por primera vez superan la deuda. Los depósitos remansados en los bancos se cifran en 34.577 millones de euros y el crédito pendiente asciende a 33.858 millones. Prosigue la organización de la visita de Felipe VI y Letizia a Menorca el jueves 12 de enero. Primero, la Illa del Rei y después, la Farmacia Llabrés.