Ascensor averiado, colillas sobre la acera y barrera itinerante

Hoy estamos a Sábado Santo, este día rememora la crucifixión y muerte de Cristo, además de evocar el dolor de la Virgen María al ver a su hijo crucificado, pero también el Sábado Santo recuerda la fe de María por la resurrección de su hijo….Los que profesamos la fe cristiana, hemos celebrado, los actos programados por la Iglesia Católica, en nuestra ciudad.

Recuerdo que el Domingo de Ramos, por la tarde cuando salia el paso de La Sang, desde la Iglesia de Sant Josep, mi amigo y fiel lector J.H. que tiene por costumbre ir a caminar por el puerto de Mahón, bajando por una de las cuestas que enlaza nuestra ciudad con nuestro puerto, ademas de precioso, sirve de abrigo de muchos buques, en caso de mal tiempo, si no que se lo pregunten a la compañía Balearia, su queja venía a consecuencia cuando se dirigió al ascensor de la Cuesta de la Pescadería, para efectuar la subida pertinente, vatuadell cent llamps, el jodido cartel indicando «ascensor fora de servei/ascensor fuera de servicio/lift out of service», en pocas palabras que no funcionaba por motivos de avería, desde el 25 de Marzo hasta el 4 de Abril...también me lo han comentado varios lectores, indignados ya que según a que edad el bajar las cuestas cuesta poco, pero las subidas con el coche de San Fernando, resulta jodido, lo digo por experiencia.

Hemos visitado muchas poblaciones, peninsulares, con escaleras mecánicas, como Vitoria, Toledo, Vigo, Barcelona, etcétera. Leíamos el pasado año que los Servicios Municipales de Barcelona ha licitado las obras para renovar las 22 escaleras mecánicas del parque de Montjuïc. Con esta actuación se garantizará una accesibilidad igualitaria en todo el conjunto de la montaña, gestionando mejor los desplazamientos de la ciudadanía. La sustitución de las escaleras cuenta con un presupuesto de 5 millones de euros y la previsión es que los trabajos se terminen a inicios del 2026.

El objetivo es seguir criterios de sostenibilidad, seguridad y resistencia. Se busca un nuevo modelo de escaleras que fomente la eficiencia y el ahorro energético. Entre otras mejoras, se implantará un sistema de control remoto y monitorización para optimizar el mantenimiento y la disponibilidad de las instalaciones.

La renovación de las escaleras se hará por tramos para garantizar en todo momento la accesibilidad en la montaña de Montjuïc. De esta manera, durante el transcurso de las obras convivirán temporalmente las escaleras existentes con las nuevas. La previsión es iniciar los trabajos a principios del 2025...Las primeras escaleras mecánicas se instalaron en el año 1929 con motivo de la Exposición Internacional...En Mahón se instaló un ascensor en la Cuesta Pescadería, en vez de escaleras mecánicas. Gobernando el Partido Popular, proyectó escaleras mecánicas, cambio de gobierno municipal ascensor al canto... ¿porque será?. He perdido la cuenta de las veces que, Balearia ha entrado en el puerto de Mahón o el ascensor ha estado fuera de servicio, apreciado lector lo siento, no se quién ha ganado la partida.

La pasada semana reivindicamos que se instalaran papeleras en la calle del Rosario de Mahón, apreciado lector supongo que lo leístes...por cierto una señora, que es lectora habitual cuando nos vemos por el centro de nuestra ciudad, lo primero que me comenta si le ha gustado o no, mi artículo mochilero, gracias leal lectora. ¡Bien!...uno de los motivos era que los fumadores callejeros apagaran y depositaran sus lloscas, pero resulta que el lunes a primera hora he recibido una imagen de B.Ll. denunciando las gran cantidad de colillas, que se encontraron los vecinos de sa Bodega, de esta calle...Tarjeta roja a los incívicos que arrojan las colillas y recomendar a los responsable de sa Bodega, cuando cierren el local, una barrida general, para mejora de la limpieza en general de nuestra calle. ¡Mal!

Otra queja vecinal, a la que me apunto ya que además tiene gracia, se trata de una barrera municipal, que unas veces está sobre la acera des carrer de Sa Comedia, otras veces sobre las aceras des carrer Des Forn...el tema es que llevamos meses viendo el ir y venir de esta jodida barrera metálica, bromas a parte, no tiene ninguna gracia ya que molesta a los peatones, sillas de ruedas, cochecitos de bebé, personas mayores, etcétera...Señores de Dalt la Sala, ordenen que sea retirada, depositada en el almacén municipal del Poligono Industrial, y cuando sea menester usarla, la furgoneta de la brigada municipal la traslade a nes carrer de Sa Comedia, y no hagamos mas comedia...si vivim coses veurem.

José Barber Allés

Mochilero

