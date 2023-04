Semana Santa y 'coca amb pinxa', recuerdos del pasado

Después de haber participado en las procesiones de la Semana Santa, de nuestra ciudad, durante sesenta años como cofrade de la Cofradía de La Sang, este 2023 mi participación ha sido como espectador de cada una de ellas, viendo pasar los pertinentes pasos alegóricos que representan la vida y muerte de Jesús. Apreciado lector, me permitirás que sea crítico constructivo a mi modesto entender...La del Domingo de Ramos, salida del Convento de Sant Francesc, cuya organización sería conveniente que cuidara la distancia entre cofradías y alguna de ellas estuvieran mas agrupados desde el principio, o sea, desde el Estandarte, hasta el último cofrade, que en general suele ser el Hermano Mayor. ¡Regular!. El Lunes Santo, la procesión organizada por la Cofradía de Nuestro Padre Jesús de la Sentencia, María Santísima de la Misericordia y San Juan Evangelista, recorrió por la noche varias calles y plazas del centro urbano de Mahón, con una numerosa participación de fieles. Fue una viva expresión de religiosidad y piedad popular. ¡Diferente, pero bien!. Organizada por la Cofradía de La Sang, el Jueves Santo, se celebró la Procesión del Silencio, transcurrió en absoluto silencio, con el único sonido de dos tambores: las otras cofradías de Mahón, se incorporaron a la procesión desde Sant Josep, sin llevar pasos ni acompañamiento de bandas, también asistieron cofrades de Ferreries. ¡Mis felicitaciones por su perfecta organización!. El Viernes Santo la Procesión del Santo Entierro, participando las Cofradías de Mahón, salida desde la iglesia de Santa María, recorriendo varias calles y plazas de nuestra ciudad...otra vez lo mismo que la del Domingo de Ramos, demasiada distancia entre ellas. ¡Mejorable!...Recuerdo que en mi juventud, estaba el señor Buils, controlando la procesión desde el principio hasta el final, que cerraba la banda del Regimiento de Infantería n.º 46, su labor de organización era fundamental. ¡Muy bien!

La procesión del Encuentro de Mahón, el Domingo de Resurección, marcó el final de los oficios y las celebraciones la Semana Santa. La procesión -con la salida de la imagen de Cristo resucitado de la iglesia de las Concepcionistas- y la posterior misa solemne en Santa María, con la participación de las cofradías mahonesas, fueron presididas por el obispo electo, Gerardo Villalonga ¡Bien!...Hasta el año que viene si Deu vol.

No puedo pasar por alto, un detalle que me hizo recordar tiempos de mi juventud. Comentando en la Iglesia de Sant Josep, con mi amigo M.A.L. se acordaba que mas de una vez he manifestado en mis artículos mochileros, publicados en Es Diari-MENORCA, que me encanta sa coca amb pinxa, al él también y vatuadell cent llamps, su madre política Maria M. cada año por estas fechas tiene la buena costumbre de prepararlas en su hogar...Me vio en mi cara, envidia sana...manifestando que se lo comentaría. Cuando vino a la procesión del Viernes Santo, le trajo desde Alayor, un enorme trozo de coca amb pinxa, elaborada por la señora Maria M…Bueno, bueno, bueno, desde este modesto espacio, le doy las gracias y me hizo recordar que en mi juventud mi madre na Marieta, que también las cocinaba muy sabrosas...Para mi es un manjar de dioses, que cuando lo comento con alguna persona, hay alguien que le encanta y a otras arrufan es nas. Mi padre en Joanito le encantaba desayunar de arenques, o sea pinxas, y antes de ponerlos sobre la parrilla, para que no fueran tan saladas, las envolvía en un papel de periódico, las prensaba entre una puerta y el bastimento...Señora Maria, repito muchísimas gracias, por poder degustar mi esposa y un servidor, tan sabrosa coca amb pinxa.

Cuando tenía cinco años, mi padre empezó a trabajar en Sa Formatgera, fichado por don Pedro Montañés, que hizo popular la frase, «Del Caserio me fío», llegando a ser una industria puntera nacional de quesos fundidos; la plantilla trabajaba de lunes a sábado...Algún sábado el personal masculino, trabajaba horas extras para descargar un barco carguero, que trasportaba piezas gigantes de quesos…

En aquella época la cultura del trabajo y esfuerzo, eran actitudes prioritarias para cualquier trabajador (la foto que publico era la plantilla masculina celebrando una comida en el hotel Xuroy, eran épocas de celebraciones de las plantillas separadas, hoy en día se tacharían de machistas).

A los diecisiete años entre como botones en el Banco Español de Crédito, de Mahón, una plantilla masculina, de mas de veinte personas…Trabajábamos de lunes a sábado...Buena relación con los clientes que se personaban a la oficina...un teléfono con el exterior, conectado con la centralita de Telefónica, la responsable era la señora Antonia Cladera, en la calle s´Arravaleta, aun tengo en mi memoria los números de las oficinas nuestras de Alayor, el 23 y Ciudadela el 14...Mi disco duro en mi cabeza, casi sigue intacto, pero el la actualidad ya hay alguna laguna…

Me incorporo a la Banca Catalana, en el año 1975, cuando esta entidad financiera, encargó a los economistas Emili Farré-Escofet, Ramon Marimon Sunyol y Josep M. Surís i Jordà (Fundació. CEP), el estudio económico de Menorca, La via menorquina del creixement, el Director del Servei d´Estudis de Banca Catalana, era el señor Artur Saurí...Se presentó en Menorca, en el año 1977... Mi modesta opinión, es uno de los mejores estudios económicos de nuestra Isla.

Apreciado lector, en aquella época teníamos tres «patas» productivas muy importantes como son:

Año 1975, sector primario representaba el 13,52%, la industria/energía el 46,67%, la construcción, solo el 1,09% y los servicios el 38,71%.

Año 2008, sector primario el 1,80%, industria/energía el 6,30%, construcción el 10,20% y los servicios el 81,50%.

Aterrizamos al 2023, la cultura del trabajo y esfuerzo, se ha convertido en una quimera para la gran mayoría de los mortales...Nuestros gobernantes nacionales, proponen una semana de trabajo de cuatro días, en según que empresas cobrando lo mismo...me viene a la memoria autónomos, PIMES, medios de comunicación, vatuadell cent llamps, no de titularidad pública, etcétera...El 55,3% de los españoles de entre 18 y 29 años asegura que preferiría estar en el paro antes que seguir trabajando en un puesto en el que fuera infeliz. No hay ninguna otra franja de edad en la que el resultado sea parecido y cuanta más edad tienen los encuestados, menos pesa la felicidad y más la seguridad laboral...Una encuesta reciente nos revela que un 75 por ciento de los jóvenes quiere ser funcionario (sic).

Post data: Pienso que sería muy interesante después de 45 años, una actualización de La via menorquina del creixement, que en su día llenó 397 páginas de contenido, en la actualidad serían muchas menos, aunque se hiciera un riguroso estudio sobre el paro, las ayudas sociales, etcétera...A los políticos gobernantes, les recordaría la frase de John F. Kennedy: «No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, pregúntate qué puedes hacer tú por tu país»

