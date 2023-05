Camí Verd, vía peligrosa y mamotretos en el Puerto de Mahón

Los encargos mochileros no cesan, cosa que tengo que agradecer a mis lectores por mi publicación de los sábados, en es DIARI. Las administraciones en general reaccionan positivamente, por supuesto si los ciudadanos llevan razón en sus quejas.

Hoy toca comentar el problema que hay en es Camí Verd, ya que hace unos días una señora, nos paró a mi esposa y un servidor, para denunciar a los conductores kamikazes, no respetan las señales de velocidad máxima, que prohíben circular a mas de 30 kilómetros por hora, en Camí Verd...Me viene a la memória que es Diari MENORCA, con fecha 20 de Junio del año 2022 publicaba esta carta al Director: El pasado día 4 de marzo un grupo de 10 personas entregamos sendas instancias remitidas a los Ayuntamientos de Mahón y Es Castell en las que dábamos cuenta a los dos consistorios de la grave y peligrosa circulación del Camí Verd donde proliferan los conductores desaprensivos de automóviles y motocicletas que circulan a gran velocidad sin respetar las pocas señales de circulación que existen en esta vía que parece «abandonada» de la mano de Dios.

Sirva este escrito para aportar más datos negativos para que ambos consistorios resuelvan en la mayor brevedad posible la inseguridad ciudadana instalando señales informativas de circulación, señales horizontales en la calzada o en su caso bandas de reducción de velocidad como al parecer se estudió porque la peligrosidad aumenta conforme aumenta la circulación, además cuando los transeúntes recriminan a algún conductor el exceso de velocidad como circular de forma temeraria, éstos contestan con gestos de desprecio e incluso con gestos obscenos de mala educación.

Las 10 personas firmantes de las instancias esperamos que esta advertencia no caiga en saco roto y tanto Ayuntamiento de Mahón como el de Es Castell agilicen la mejor solución antes de lamentar alguna desgracia. Ambos Ayuntamientos conocen sobradamente la situación, esperemos no tener que pedir responsabilidades. (sic)

A comprobar in situ tocan, mochila y móvil, con mi esposa fuimos a nes Camí Verd, la ventaja de estar jubilados, no retirados que conste, nos pasamos un par de horas para ver la reacción de los conductores, si respetaban las señales informativas de velocidad máxima y reducen velocidad cuando llegan a las bandas sonoras, que se han instalado reciente...Vatuadell cent llamps, señales verticales, pintadas en la calzada y bandas para reducir velocidad, res de res, la mayoría no respetan la velocidad máxima y al ver la banda sonora frenan, seguramente pensando con los amortiguadores del vehículo. ¡Mal! Felicitaciones al Ayuntamiento por haber instalado señales y bandas. ¡Bien! Señores de Dalt la Sala, limpien de hierbajos la zona peatonal, que pronto cubrirán la señal vertical metálica. ¡Risa cachonda!

Lo mismo pasa con muchos conductores en el Camino de Trepucó, está prohibido circular a mas de 20 kilómetros por hora y se lo pasan por el fo...de las pe... A pesar de haberlo denunciado mas de una vez, el Ayuntamiento no ha reaccionado para evitar estas actitudes nada cívicas de los conductores, mas siendo un camino peatonal, que enlaza nuestra ciudad con los institutos, centro polivalente Carlos Mir y el Club Tenis Mahón. ¡Mal!

Resumiendo, ya que no es posible tener destacados Policías Municipales, ni Guardias Civiles, la solución podría ser, tanto en Camí Verd como en Camino de Trepucó, instalar radares fijos; cuando te tocan el billetera, además de los puntos, seguridad total que la cosa cambiaría. Ejemplos de radares fijos los tenemos en unos tramos de Vía de Ronda y del Poligono Industrial, de nuestra ciudad.

Estos días, los comentarios de ciudadanos indignados han proliferado, ya que la Autoridad Portuaria de Baleares, está instalando un par, de momento, de mamotretos metálicos donde tienen reservado la zona de aparcar y en S´Hort Nou...a la mayoría nos molestan mas estos mamotretos que la plataforma de La Minerva, los Bucaneros, etcétera. ¡Mal! Si vivim coses veurem.

Las cosas bien hechas las tenemos que aplaudir; la Autoridad Portuaria ha instalado una fuente de agua potable, para rellenar las botellas, siendo el lema «Reducimos el plástico gota a gota. Menorca sense plastic». ¡Bien no, muy bien!.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com