Peligro y acera intransitable en carrer Fornells de Mahón

Estos días he coincidido con F. C., catalán afincado en Menorca, con el que tuve una gran relación en mi época bancaria, concretamente en la desaparecida Banca Catalana...Seguidor de mis artículos mochileros de «Es Diari» y oyente habitual de la Cadena COPE, concretamente del programa menorquín del mediodía...Agradezco que lean mis artículos y me sigan en las ondas radiofónicas...y además si piensan que les puedo ayudar en sus quejas/reivindicaciones, miel sobre hojuelas.

F. C. tuvo de desplazarse al Centro de Salud de Dalt Sant Joan, de Mahón, por motivos que no vienen a cuento, pero si lo que le sucedió. Una persona que estaba en la acera de enfrente, casi se cae en la tanca, donde deambulan a sus anchas los gallos y gallinas, tropezó a consecuencia del mal estado de las baldosas...menos mal que él la auxilió, quedando solo en un jodido susto. Esta zona, siempre ha estado abandonada de la mano de Dios, perdón, de los mandatarios de Dalt la Sala, provocando quejas vecinales para que se arreglara de una vez por todos...Apreciado lector, te recuerdo que con fecha 23 de Mayo del 2020 y 9 de Octubre del 2021, publiqué sendos artículos de reivindicaciones vecinales, que cayeron en saco roto, o sea, no van fer res de res. ¡Mal! Hasta hace poco tiempo, en esta misma acera estaban instaladas las casetas portátiles, donde se hacían los controles sanitarios en la época de la jodida pandemia del Covid-19...Tuve que desplazarme como paciente varias veces para los controles pertinentes de mi pasada época del tratamiento de quimio terapia...Gracias a Dios y a los grandes profesionales sanitarios, el tema se ha superado con nota alta de salud. ¡Bien! Por supuesto mochila y teléfono móvil, cap a Dalt Sant Joan. Curioso, no había rastro de las gallinas y los gallos, claro era un poco tarde, o sigui es fosquet, como dice en popular refrán «acostarse como las gallinas» cuando alguien se acuesta temprano...los vecinos encantados, pero por las mañanas lo mas probable es que el chulo del gallo, canta al amanecer, para joder al personal vecinal y a alguna gallina. ¡Mal! Como se trata de un mal endémico, los peatones reclaman una y otra vez, que se arreglen las baldosas y parterres, ya que existe una posibilidad de tropezar, caerse y lesionarse; menos mal cruzando la calzada, esta el Centro de Salud Dalt Sant Joan, para que asistan al accidentado...prioritario asistencia sanitaria y a continuación denuncia por mal estado de la acera...Por cierto el paso de peatones no cumple la normativa vigente, porque hay un bordillo en la acera, que impide a las personas en sillas de ruedas cruzar, por lo tanto es necesario rebajarlo y peatones y usuarios en sillas de ruedas lo agradecerán. Los parterres de los árboles, la mayoría tienen los bordillos de piedra levantados, a consecuencia de las raíces de los mismos árboles, siendo también un peligro para los peatones. ¡Mal! El premio mayor de peligrosidad, se lo lleva la falta de barandilla protectora en la parte de acera que confluye con las tanques de las gallinas, así nos entendemos, que en algún punto la posible caída puede ser de varios metros de altura…Siendo mas peligroso deambular por la misma, ya que hay un par de farolas que no alumbran debidamente...están los puntos de luz, tapados por los árboles. Vatuadell cent llamps, como aun queda una semana para las elecciones, tal vez se organice un equipo de trabajadores municipales como propaganda electoral. ¡Risa cachonda!...Apreciado lector, que te apuestas que el 29 del presente mes el mal endémico de la zona de la calle Fornells, seguirá igual. Pd. En el «sorprende y no sorprende» de ayer día 12, hay una denuncia de una señora que tuvo que ser tendida en el Mateu Orfila, por un accidente «peatonal» fracturándose un tobillo en el barrio de Malbuger, de Mahón, por el mal estado de las aceras. José Barber Allés Mochilero josebarberalles@gmail.com