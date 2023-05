El denostado, vituperado y criticado sondeo del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) atribuyó el jueves, coincidiendo con el inicio de la campaña electoral, y con solo 418 encuestas, una amplia victoria al PSOE en Balears el 28 de mayo, pero sin asignar los 59 escaños del Parlament por las circunscripciones insulares.

Los expertos en estudios demoscópicos advierten que, en el caso de Balears, y por la complejidad de las cuatro circunscripciones electorales que aportan diputados -33 Mallorca, 13 Menorca, 12 Eivissa y uno Formentera- son necesarias, como mínimo, 1.500 encuestas para garantizar la fiabilidad y credibilidad del pronóstico.

Con 418 entrevistados, esta encuesta del CIS queda en un puro vaticinio y, además, contradice el resto de informes sobre la intención de voto en las Islas, redactados por empresas del sector. Al no desglosar los resultados por islas y considerar, muy erróneamente, las Balears como una circunscripción única -lo que invalida el informe en su conjunto- Més per Menorca no lograría representación. Pero al presentarse únicamente en Menorca, el porcentaje sube y seguirá teniendo presencia en el Parlament.

TRACKING ELECTORAL

Las encuestas indican que Josep Castells revalidará el acta de diputado y seguirá cuatro años más en la Sala de las Cariátides. También entrará la alcaldesa de Ciutadella, Joana Gomila, que tiene prisa por cerrar su etapa municipal.

El tercer diputado, que Més perdió el 2019, constituye su gran incógnita al no estar confirmado por los sondeos, por lo que el conseller Miquel À. Maria, ahora en un sinvivir, desconoce si acompañará a Castells y Gomila.

Lo mismo ocurre con el PI y Ciudadanos, que, según el ‘Tezanos dixit’, no obtendrán representación en Balears, pero como la encuesta del CIS está tan mal hecha que desconocemos si pueden conseguir diputados en alguna de las islas. El PI, según los días -ya que el tracking electoral es continuo-, logra representación, concretamente dos diputados, en Mallorca. En Menorca no será posible porque aquí no se presenta.

En la noche del 28-M se conocerá el nivel de acierto del sondeo difundido por José Félix Tezanos, que ejerce primero como político socialista y como sociólogo después. Advierte Nekane Domblás que esta encuesta del CIS es un regalo envenenado para los socialistas.

LA ‘COCINA’ TEZANOS

Los datos difundidos desde la afamada ‘cocina Tezanos’ ni sirven ni aclaran nada. El PSOE de Francina Armengol ganaría con claridad en Balears, pero el margen de error de la encuesta es tan grande que puede darse el caso de que incluso pierda y quien gane sea el Partido Popular de Marga Prohens, que es lo que dicen todas las encuestas serias publicadas hasta la fecha.

Y, además, puede provocar el efecto contrario al que buscan los socialistas en esta campaña, que han empezado a lo grande, con profusión de medios, recursos, carteles y ministros varios.

El PSOE va a por todas en cada Isla y, como subraya Domblás: «busca todos los votos, los necesita, todos ellos y más, para amarrar una mayoría que, ahora mismo, aún no está clara. Por eso no pueden permitirse el lujo de que los posibles votantes den por hecho que la victoria ya está aquí, se relajen confiados y, en consecuencia, no acudan a las urnas el 28-M».

Hay un dato que debe ser anotado y valorado con precisión: los indecisos decantarán la balanza electoral el 28 de marzo, porque el 22 por cien no sabe aún a quién votará. Y cuatro de cada diez ya tienen decidido que no acudirá a las urnas. Se prevé que la abstención aumentará unos dos puntos.

EL DEBATE EN IB3

La Junta Electoral de Balears ha anulado la decisión del director general de IB3, Andreu Manresa, para que Francina Armengol -una y trina, secretaria general del PSIB-PSOE, presidenta del Govern y candidata socialista a la presidencia de la Comunidad- sea quien abra y cierre el debate entre los candidatos al Govern del domingo en la televisión autonómica.

La Junta Electoral da la razón a quienes habían impugnado la decisión de Andreu Manresa -que Armengol sea la primera y la última en intervenir- y avala que el orden de las intervenciones fuera fruto de un sorteo para que todos los candidatos tengan las mismas opciones y oportunidades. Los jueces van más allá al exigir que se respete el resultado del sorteo.