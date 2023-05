Calle San Manuel (carrer des canons) de Mahón y carretera de Cala Figuera

Estos días he recibido un correo electrónico de mi amigo M.C. persona muy apreciada, vecino de la Calle San Manuel y me comentaba su preocupación desde hace tiempo, habiendo elevado a las instancias municipales, su queja para mejorar la circulación de la calle donde vive...su intención es que, pobre de mí, lo redactara bajo mi criterio mochilero, que publico en «Es Diari» cada sábado...Apreciado lector, siempre he manifestado que muchos artículos, son producto de vuestras reivindicaciones para mejorar nuestra Ciudad, también Menorca, por supuesto siempre en el caso de estar de acuerdo.

Amigo M. a la primera lectura, ya me dí cuenta que no tenía que retocarlo, añadiendo o suprimiendo frase alguna...Vatuadell cent llamps, aquí va el copiar y pegar, por supuesto encantado de apoyar tu solicitud delante los de Dalt la Sala: “Carreteras secundarias: Como habrán colegido los lectores de Martínez Pisón, uno empeña aquí el título de su libro de 1997. Novela que, como la película, a ratos recrea a la par que la acompaña de cierta amargura… Como la de nuestra calle san Manuel, antes ‘des canons’, que marca ángulo con el Cos de Gracia e invita a muchos conductores, sorteando la ronda del Cementerio, nudo gordiano a veces, a la incontinencia del acelerador pasada la pausa del Cos... Yale, no la universidad, sí el periodista de aquella TV en blanco y negro, declaró que su primera carta publicada decía: ‹‹ Vivo en una calle absolutamente intransitable por el descuido en que se encuentra, sin pavimentar, llena de baches y con una sola acera. En verano no se puede circular por ella por el polvo, y en invierno por el enorme barrizal en que se convierte…›› Aclaremos en aras de la verdad que nuestra santificada calle no soporta por fortuna los tormentos aludidos por Yale. Sin embargo, se sufren otros... Si bien uno opina que a los destinos principales de esa calle se puede llegar respetando los treinta kilómetros por hora, se observa, sin embargo, que muchas veces se asemeja a una carretera secundaria sin control y con deslucidas señales que no invitan al recuerdo preceptivo, pues, como se decía, excita por el costado de babor, según se sube, a la liviandad del pedal... ¿No podría el Ayuntamiento remediar esta situación, que afecta a tantos vecinos de la zona? Así concluía Yale. Aquí, así se manifiesta, en recelo de acasos nunca deseados.” (sic). Una solución sería, más que repintar las señales, que también, instalar bandas rugosas llamadas «lomos de burro», para que los conductores respetaran el limite de velocidad establecido. Es carrer de Sant Manuel, se abrió según estoy informado el año 1931, a consecuencia del traslado de dos cañones Vickers, a la batería de costa de Llucalari...los otros dos fueron a La Mola...Estos días «Es Diari», ha publicado que la antigua batería de Llucalari, se convertiría en un hotel rural, pero conservando e integrando los cañones Vickers 38 en el proyecto, una condición sine qua non que impuso la Comisión Balear de Medio Ambiente a los promotores, para validar el proyecto, fue restaurar todas las edificaciones históricas de uso militar existentes, que se encuentran dentro de la Zona de Servidumbre de Costas. Eso es, por entender el organismo autonómico que todos los edificios forman parte del conjunto de las baterías, incluidos los cañones Vickers 38 mm, que deben ser objeto de una conservación preventiva. ¡Bien!



Dejamos la calle San Manuel y nos dirigimos a otra carretera, de Cala Figuera de nuestra ciudad. El 6 de Marzo del año 2021, publicaba en «Es Diari», el artículo titulado “Un tramo a proteger en Cala Figuera del puerto de Mahón”: ...Paseando por el centro de Mahón, coincidí con G. un ciudadano paseante habitual de la zona portuaria mahonesa, me manifestó su preocupación del tramo de carretera, que va desde la rotonda donde esta ubicada la gasolinera del puerto, hasta la cuesta de Cala Figuera. Al atardecer mucha gente joven -según sus palabras- para subir a Mahón no tiene otra alternativa que este tramo de carretera, se aprecia la falta de protección, un día un coche puede ir al agua, los ocupantes no poder salir y acabar con fatales consecuencias, la profundidad de la zona es peligrosa, que todos lamentaríamos la falta de previsión...Recomienda instalar una bionda, o sea, una valla metálica de protección, vatuadell cent llamps, antes la había. Comentado con varios ciudadanos, recomendamos su instalación, podría ser metálica o de madera. ¡Vale mas prevenir que curar!” Como estoy totalmente de acuerdo con estos ciudadanos, preocupados para mejorar la circulación de la calle San Manuel y la de Cala Figuera, recomendamos a los señores de Dalt la Sala y de la Autoridad Portuaria de Baleares, tomen las medidas oportunas y “aquí paz y después gloria”. José Barber Allés Mochilero josebarberalles@gmail.com