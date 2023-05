La alternancia es la regla de oro de la democracia, explica Francisco Tutzó, que fue el presidente del primer Consell de Menorca (1979-1983), y que hoy está al frente de Quesería Menorquina y también lidera el Cercle d’Economia de Menorca.

Según los sondeos de intención de voto elaborados de 12 al 18 de mayo por el Instituto Balear de Estudios Sociales (IBES) esta norma de oro de la democracia se producirá en el Govern, con un vuelco a la derecha porque los diputados del PP y Vox sumarían una mayoría de 30 escaños en el Parlament, lo que impedirá una tercera investidura de Francina Armengol y propiciará que Marga Prohens acceda al despacho del Consolat de Mar.

Afirma el historiador y politólogo Natalio Botana que sin alternancia la democracia decae y se extingue porque «el derecho a cambiar pacíficamente con nuestro voto un gobierno y reemplazarlo por otro es la regla de oro de la democracia». Este cambio, según el IBES, también se produciría en el Consell de Mallorca, al sumar PP y Vox mayoría absoluta para hacerse con el gobierno de esta institución; pero no se materializaría el relevo ni en el Consell de Menorca ni en el Consell d’Eivissa.

El instituto de estudios demoscópicos dirigido por Gonzalo Adán pronostica para Menorca que seguiría la izquierda al poder reeditar el gobierno tripartito formado por PSOE, Més y Podemos; mientras que en Eivissa, el actual presidente, Vicent Marí (PP), obtendría mayoría absoluta tras cuatro años de gobierno y, además, Vox lograría un conseller.

El voto de Méndez

El IBES certifica también la crónica anunciada de la defunción política de Ciudadanos en Balears y en Menorca. Con más moral que el AlcoYano, el conseller Eugenio Ayuso -eres trabajador, pero no tienes votos, le dijo un conocido empresario menorquín en la inauguración del Hospital Juaneda Ciutadella- intenta aumentar el 2,3 por cien que le atribuye la encuesta, con el que pierde tanto el conseller como el diputado autonómico que obtuvo en mayo de 2019. El partido naranja queda sin representación en las instituciones. De ahí que Jesús Méndez, que ya se había distanciado de Patricia Guasp y Juan Manuel Gómez, advierta que «una tercera legislatura del desventurado pacto que nos gobierna en la actualidad resultará, y todos los sabemos de antemano, catastrófico a todos los efectos». Méndez anuncia que el 28-M votará al PP.

El diferencial PP-PSOE

A una semana del 28 de mayo, el resultado final de la jornada electoral está aún por escribir, con recuento que se prevé no apto para cardíacos. En la sede de algún partido ya han instalado desfibriladores.

Entre el voto indeciso y el voto desmovilizado/desmotivado, los porcentajes que asigna el Instituto Balear de Estudios Sociales irán evolucionando, lo que significa consolidar o cambiar tendencias, sobre todo al Consell, donde el PSOE de Susana Mora logró el jueves una intención de voto del 26,7 por cien, mientras que el PP de Dolfo Vilafranca obtuvo 37,5 por cien; diez puntos más. Un diferencial relevante que, en función de la abstención, la apelación al voto útil y la Ley d’Hondt dará sorpresas. Més (2-3) y PP (5-6) se estarían disputando el conseller número 13 en Menorca. Y habrá que explicar la discordancia en la atribución de escaños al PP en el Parlament (6) y el Consell (5-6). Permanezcan atentos a sus pantallas.

Primera vuelta

Como el 2023 es un año de naturaleza electoral, el PSOE y el PP han convertido las municipales y autonómicas de mayo en la primera vuelta de las generales de diciembre. Está todo en juego. De ahí la omnipresencia de Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo para movilizar a sus votantes y ganar esta primera vuelta. Los dos líderes no son candidatos el 28-M pero son conscientes del enorme impacto que tendrán sus resultados en la política española.

Agravio y escándalo

El director general de Agricultura, Fernando Fernández Such, que ocupa el sexto puesto en la candidatura de Podemos al Parlament por Mallorca, se multiplica en los actos de partido e institucionales al ejercer como ‘conseller putativo’ por la retirada de la titular, Mae de la Concha, que no está en ningún puesto de salida. Fernández Such fue el ejecutor, gracias al invento del avispado directivo de una organización profesional agraria balear-mallorquina, del decreto de ayudas para paliar la sequía, en agosto de 2021. Aquel decreto otorgaba a los municipios ganaderos de Mallorca una cuantía que duplicaba las ayudas para las explotaciones ganaderas de Menorca. Con estos criterios -que se intentaron justificar con argumentos tan peregrinos como que en Mallorca había llovido menos- las vacas mallorquinas en producción fueron subvencionadas por el Govern con 300 euros, mientras que las vacas menorquinas recibieron 148 euros. El silencio de los corderos de las organizaciones profesionales agrarias de Menorca evitó que aquel agravio se transformase en escándalo.