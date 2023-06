MAHÓN es un marca

Una marca es una representación simbólica que identifica y diferencia un producto, servicio, empresa, persona, un lugar de otros existentes. Es una combinación de elementos tangibles e intangibles que crean una imagen y una percepción en la mente de los consumidores o de las personas. Una marca puede estar compuesta por elementos como el nombre, el logotipo, los colores, el eslogan y otros elementos visuales y auditivos. Estos elementos se utilizan para comunicar los valores, la personalidad y la promesa de la marca, y establecer una conexión emocional.

Para mi Mahón, es una marca y teniendo en cuenta la proyección de nuestro puerto, o sea, una marca internacional. El queso Mahón es un tipo especial que se produce en Menorca. Tenemos el Azul Mahón, que se debe a que los ingleses transbordaban los cargamentos de esta tela desde China a nuestra ciudad. El mahón azul fue ampliamente utilizado para trabajos pesados por obreros, campesinos, pescadores, etcétera. Las embarcaciones matriculadas en Mahón, el identificativo del distrito marítimo es MH. El aeropuerto de Menorca en clave Internacional Air Transport Association (IATA) es conocido mundialmente por MAH, vatuadell cent llamps, esto último es muy importante. También hay que recordar el escudo del «Ateneo. Cientifico. Literario y Artístico – Mahón». En la fachada del geriátrico municipal de Mahón, del Cos de Gràcia, hay el escudo de nuestra ciudad «MA-HO», desde que se construyó el Hospital Municipal. También el escudo de nuestra ciudad pone MA-HO

La marca «Mahón» está en tierra, mar y aire. Anteriormente hemos comentado varias referencias de tierra firme, por el aire la compañía Iberia bautizó un McDonnell Douglas MD-87 con el nombre de «Ciudad de Mahón».

Por el mar ha habido muchos buques con el nombre de «Ciudad de Mahón», podemos ver un antiguo barco construido en los astilleros «Echevarrieta y Larrinaga» de Cádiz en el año 1931, para la Compañía Trasmediterránea, con este nombre.

Diario MENORCA con fecha 1-10-2021, publicaba: El remolcador de altura «Mahón» (A-51), con base en Ferrol y encuadrado dentro de la Fuerza de Acción Marítima, cumple 40 años de servicio en la Armada. Se trata del quinto de una serie de buques civiles de apoyo a plataformas petrolíferas construidos a partir de 1977 en los Astilleros del Atlántico en Santander. Botado en 1978 con el nombre de «Circus», en 1981 fue dado de alta en la lista oficial de buques de la Armada y rebautizado como remolcador de altura «Mahón».

El 29 de junio de 1986 el remolcador recibió su Bandera de Combate, donada por la homónima ciudad en una ceremonia amadrinada por Victoria Florit Escrivá, concejala de Mô. A lo largo de sus 40 años de servicio, el «Mahón» ha participado en gran cantidad de operaciones, entre las que destacan múltiples salvamentos en aguas de Finisterre, el conflicto del Fletán en 1995, el control y vigilancia del dispositivo de tráfico durante el hundimiento del «Prestige» y numerosas campañas del bonito en aguas del Gran Sol y golfo de Vizcaya.



Diario MENORCA con fecha 14 Mayo 2022, publicaba: El ferry «Ciudad de Mahón» –tercero con este nombre en la historia de la Marina Mercante española e inscrito en la matrícula naval de Santa Cruz de Tenerife– se ha reincorporado a comienzos de abril a la línea Valencia-Ibiza y los fines de semana cubre la línea Mahón-Alcudia.

Apreciado lector, entre tu y yo, he llegado a conclusión, a pesar de los pesares, el nombre de nuestra ciudad no puede perder su marca, con la H incorporada. Un servidor se llama José, nombre con el cual me bautizaron y pienso despedirme de la vida terrenal con el mismo nombre...si vivim coses veurem, els hi gafa un sacardiu cuan rellam de s´hache.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com