Ciudadanos incívicos en Mahón contra el medioambiente

Las autoridades municipales o insulares, efectúan campañas para preservar el medio ambiente, preocupados como nosotros mismos, por la herencia que vamos a dejar a las futuras generaciones…Éramos la Isla Blanca y Azul, ahora somos Reserva de Biosfera y espero que nos declaren Menorca Talaiotica.

«Cuatre illes, un país, cap frontera», este lema publicitario que, con fecha 10 Diciembre del 1999, lo presentaron el vicepresidente del Govern Balear, Pere Sampol y el conseller de Agricultura y Pesca, Joan Mayol, con el cual el Govern Balear abogaba por el fomento de la conciencia de país. Apreciado lector, hablando con gente de Mallorca, Ibiza, Formentera y por supuesto con menorquínes, nunca he tenido la sensación, de la conciencia de país, cada uno se siente mallorquín, ibicenco, formenterano y por menorquín.

Dicho esto, entramos en materia ya que hace unos días N.R. residente de Cala Rata, me pasaba por wsap, unas fotos del lugar donde están ubicados los contenedores de recogida selectiva, cuyos incívicos dejan todo tipo de trastos, material de construcción, un viejo ordenador, del hogar, viejo deposito?, etcétera...Vatuadell cent llamps, la historia se repite desde hace muchos años. ¡Mal!

Tiremos de hemeroteca, es Diari MENORCA, con fecha 9-1-2021, publicaba un artículo mio mochilero: “Una de las felicitaciones que recibí por Navidad, fue de unas vecinas de Cala Rata, que adjuntaban una imagen de la zona de los contenedores de recogida selectiva...Vatuadell cent llamps, alrededor de dicho recinto, unos incívicos e indeseables ciudadanos, habían descargado un montón de viejos neumáticos, por encima de muchos más trastos abandonados...me personé el pasado día 2 de enero y seguía el patético espectáculo sin haber sido retirados. Recordaréis que ya denunciábamos, el 28 de Noviembre del 2020 en <<Es Diari>>, esta desagradable situación que venía sufriendo esta zona de S´Altra Banda del Puerto de Mahón, que se ha convertido en una especie de Milà. Recordaremos una vez más que: el Consorcio de Residuos y Energía, para el correcto tratamiento, informa que no abandonemos los residuos, empleando el servicio de recogida de voluminosos, restos de poda o llevándolos tu mismo al punto limpio de tu localidad...son servicios gratuitos. Lo más patético, con estos tipos de incívicos e impresentables personajes, es que las autoridades lo tienen complicado, para solucionar este grave problema.”

Una solución definitiva, me lo apunta J.S. otra vecina de esta zona, sería instalar cámaras gravando las 24 horas, localizados los infractores denuncia al canto y a rascarles la billetera...axo faría seny.

Otros vecinos se me han quejado, que varios pescadores de caña, no de que pesquen (está prohibido en todo el puerto), si no que les dejan en su misma escalera restos de botellas vacías, bolsas de plástico, cáscaras de mejillones. ¡Mal!

Con fecha 9-5-2023, «Es Diari», publicaba: “Muy preocupado por los gatos, pero poco por el medio natural. Alguien se dedica a alimentar los felinos que habitan por Cala Rata, en el puerto de Mô, con latas de comida, pero después no las recoge y quedan allí, tiradas en plena naturaleza.

Es lo que denuncia la entidad ecologista Per la Mar Viva que el fin de semana pasado durante una jornada de limpieza por el puerto de Mô, en el camino que va de Cala Rata a Cala Ratolí recogió hasta 197 latas de comida de gato. La situación no es nueva, porque el año pasado los voluntarios de la asociación en esta misma zona recogieron 77 latas, por lo que ahora han querido denunciar la situación por si alguien se da por aludido y acaba con esta práctica. «Parece que ha nacido una nueva tendencia social. Ser animalista, pero no naturalista», denuncian desde Per la Mar Viva, que ha anunciado que también se pondrá en contacto con la Protectora de Animales de Mô por si puede ayudar para que se acabe esta situación.”...Varios vecinos de la zona me aseguran, que saben quienes son los que alimentan de esta forma a los gatos, me apuntan los nombres, pero no quiero poner nombre y apellidos...Espero que se den por aludidos y si los quieren alimentar lo hagan en su jardín o interior del chalet. ¡Mal!

Dejamos el puerto y nos adentramos en la ciudad, ya que el pasado sábado en la misma calle de Ses Moreres, junto a una papelera un incívico había abandonado una vieja lampara de pié, supongo que su intención no fuera una escultura y se quedara perenne en dicha calle. ¡Mal!...Pasamos a la calle Rosario; cada fin de semana en la zona de sa «Bodega», a primera hora los transeúntes que disfrutamos de la tranquilidad del centro de la ciudad, vemos botellas, latas, colillas, una imagen curiosa: una botella de plástico, medio llena de agua, en el letrero bodeguil, lo más patético es que estuvo toda la semana expuesta, supongo de algún habitual esperanzado en poder terminarse el preciado liquido H2O del interior...los responsables del « Bar sa Granja» y un servidor no quisimos tirarla, no fuera que su dueño li agafes un sacardiu. Si vivim coses veurem.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com