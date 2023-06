Cena aromática en el puerto de Mahón y recorrido por la jungla

Cené con mi esposa el otro día en el puerto de Mahón, que dicho sea de paso, cada día es más apetecible. Desgraciadamente hay un aspecto que no se ha cuidado con la necesaria atención: a tres metros (literalmente) de la mesa del restaurante elegido hay instalados dos cubos de basura. ¡Mal!

El gerente del restaurante me dijo que había intentado sin éxito con Sanidad, el Ayuntamiento y Autoridad Portuaria que desplazaran los cubos a un sitio más adecuado. Por cierto el ágape calidad precio muy bien, me encanta porque no tienes que usar el jodido código QR, para ver la oferta habitual y los platos del día, mediante carta plastificada y cartel de madera con letras de tiza. ¡Bien!

Actualmente se encuentran frente al pantalán de la marina Port Mahón y acumulan por tanto las basuras de los barcos, los restaurantes y los vecinos de la zona. El olor algunos días calurosos es insoportable, me comentan los del restaurante. Lástima que detalles como este rebajen la imagen del por otro lado magnífico puerto. ¡Mal!!

Vatuadell cent llamps, era noche calurosa, no ventosa, el olor de la basura que teníamos a un par de metros, si apreciado lector dos metros, no como los mallorquines que cuando dicen un par se refieren a un número indeterminado, se debía proyectar verticalmente, menos mal. Recomendaría que un mediodía cuando mas calienta el astro Sol, los responsables Sanitarios, del Ayuntamiento y por supuesto de la Autoridad Portuaria de Baleares, acudan a comer a una de estas terrazas de restauración, para comprobarlo in-situ...paguen la cuenta de su bolsillo, que el horno no está para bollos y recaben la opinión de los comensales cercanos a los dos cubos de basura.

Por cierto, es mas peligroso para la salud estos jodidos cubos que apestan, que la plataforma del restaurante La Minerva, que el martes pasado estaba siendo remolcada con destino a su destierro, en Cala Figuera.¡Mal señores de Autoridad Portuaria!. Estoy convencido que si hubieran hecho una encuesta popular «plataforma si o plataforma no», el SI abría ganado por mayoría aplastante.

El aparcamiento en las zonas de los restaurantes y bares, es escaso y muy caro en la época veraniega, la alternativa es aparcar en la zona alta del Paseo Marítimo, acceder al puerto y subida pertinente con el ascensor ubicado en la zona del Club Marítimo de Mahón. ¡Bien!

Vecino del ascensor, está la zona del Parc urbà Sa Punta, inaugurado en Setiembre del año 2018. En youtube.com, podemos leer: «El passat divendres 28 de setembre, la batlessa de Maó, Conxa Juanola i el regidor de Microciutat, Manolo Lora, presentà el nou parc urbà de la punta de Cala Figuera. El disseny és obra del botànic Pere Fraga i compta amb una superfície de 3.800 m², en la qual s'han plantat un total de 800 unitats de 24 espècies diferents, totes elles resistents al vent i de baix requeriment hídric. El cost ha estat de 52.000 euros, finançats per les inversions de finançament sostenible procedents de l'aplicació del superàvit resultant del pressupost de l'exercici 2017. L'espai compta amb una zona elevada que fa de mirador i ofereix unes espectaculars vistes del port des de la colàrsega fins a la bocana. Totes les plantes estan acabades de sembrar per la qual cosa, caldrà deixar passar el temps necessari perquè el parc prengui la seva autonomia i confiar en el respecte i la cura de les persones que el visitin per arribar a contemplar-lo en tot la seva esplendor.»

Este día pudimos comprobar que el Parque urbano Sa Punta, nos dimos cuenta que al pobre, sin ser muy expertos en botánica, le hace falta un mantenimiento programado, ya que lo que hay son malas hierbas, además de las 23 especies diferentes, si 23 pone el cartel informativo. Caminando por los 3.800 m² de esta jungla botánica, los matorrales han crecido tanto que imposibilitan ver el precioso puerto, es imposible subir a la zona elevada que hace de mirador; un gato negro se cruzó en mi camino, nos miramos y siguió caminando con chulería, el único que faltaba era Indiana Jones, por cierto, me hubiera encantado conocer al famoso Harrison Ford.

Si el Parque urbano Sa Punta, viera como está de reluciente y bien cuidado su vecino, el jardín botánico de la Isla del Rey, entraría en estado depresivo. ¡Mal!

Pd. La residente de Cala Rata, N.R., me envía una foto de un bote agujereado y abandonado en la orilla de esta cala, desde Semana Santa del año 2022...Señores de Autoridad Portuaría, tendrían que haber aprovechado cuando retiraron la plataforma flotante «La Minerva», retirar esta barca abandonada y llevarla a un punto autorizado para reciclar viejas embarcaciones...el medio ambiente lo agradecerá, N.R. y un servidor también.

José Barber Allés

Mochilero

