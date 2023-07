Llamó Mariano Rajoy a Misericordia Sugrañes cuando el expresidente del Gobierno se encontraba en el puerto de Ciutadella. Había venido a la Isla, con su esposa y unos amigos, para unos días de descanso. A través de «Es Diari MENORCA», supo cómo había transcurrido la jornada de constitución de los nuevos ayuntamientos.

Felicitó Rajoy a la presidenta del PP menorquín: «Excelente resultado final después de las elecciones del 28 de mayo: la presidencia del Consell, seis de ocho alcaldías y también vais a entrar a gobernar en el Ayuntamiento de Es Mercadal». Agradeció Sugrañes la llamada de quien había desempeñado la presidencia del Gobierno de 2011 a 2018 y que, en anteriores ocasiones, había visitado Menorca.

Pero Rajoy estaba particularmente interesado en el pacto del gobierno municipal de Es Mercadal, el acuerdo que habían cerrado L’Entesa y el PP que propició la investidura del nacionalista Joan Palliser como alcalde y del popular Cristóbal Pons, como primer teniente de alcalde.

El inesperado entendimiento, que había llamado la atención del político gallego, y en cuya gestación habían intervenido Miquel Angel Maria por Més y Cristóbal Marqués Palliser por el PP, acentuaba la soledad del PSOE en aquel sábado aciago del 18 de junio, cuando los socialistas fueron desalojados de tres alcaldías y únicamente lograban retener la de Maó con Héctor Pons.

Acuerdo excepcional

Explicó Coya Sugrañes al expresidente del Gobierno que se trata de un acuerdo excepcional, circunscrito al ámbito del gobierno local de Es Mercadal. Señaló que tras aumentar dos concejales y ganar en las mesas de Fornells, el PP intentó pactar medidas para impulsar la gestión municipal durante este mandato con el PSOE y L’Entesa, pero los socialistas se cerraron en banda.

Por su parte, L’Entesa había ofrecido un gobierno de concentración, con la participación de las tres formaciones que integran la corporación; opción que fue descartada por el PSOE. «Las tres fuerzas obtuvieron menos de cien votos de diferencia y era el momento de introducir un cambio en las políticas municipales con la aplicación de las medidas en las que coinciden el PP y L’Entesa, un acuerdo en el ámbito de la política local», concluyó la presidenta de los populares menorquines, que ha vivido en primera línea, al ser integrante de la mesa del nuevo Parlament, las negociaciones para la investidura de Marga Prohens como presidenta del Govern.

Rajoy se dio por satisfecho y se emplazó con Sugrañes en una próxima visita a la Isla.

El gobierno insular



El pacto PP-Vox para que, en segunda votación, Prohens sea investida presidenta con la abstención de los ocho diputados del partido de Santiago Abascal se ha saldado con la entrada de los consellers de Vox en los gobiernos de los Consells de Mallorca y Menorca. En nuestra Isla, se incorporará la única consellera, Maite de Medrano de Olives, que ha sido elegida también concejal en Ciutadella.

El presidente in pectore, Dolfo Vilafranca, que había diseñado -y anunciado, cuando podía haber esperado- un gobierno integrado por los consellers del PP y un conseller no electo, tendrá que contar con la arquitecta de Medrano de Olives. Ello implica una reorganización del cartapacio inicial. La toma de posesión del presidente Vilafranca está prevista para el 8 de julio -deseamos pueda asistir la presidenta saliente, Susana Mora, cuyo embarazo ya descuenta los días- y después dará a conocer la estructura definitiva. Sobre la mesa de Dolfo Vilafranca están los nombres propuestos por los consellers del PP para ser designados sus directores insulares. Algunos no han superado las exigencias, y algunos cargos aún no están cerrados. Por cierto, ¿contará Maite de Medrano con director insular?

Junta de caixers



El primer acto institucional al que asistirá Vilafranca, al día siguiente, será el pleno extraordinario del 9 de Julio en Ciutadella. En la sesión se dará lectura a los nombramientos de la Junta de caixers para el bienio 2024-2015, que presidirá Carlos de Salort Pons, hijo de los condes de Torre Saura. Circulan numerosos nombres de posibles e hipotéticos candidatos, pero la decisión aún no se ha tomado, porque no han sido designados los dos caixers pagesos, el caixer casat y el caixer fadrí pagès.

Ponç Pons, Joan Pons y Pilar Benejam en la casa de Joan Guasch y Pili Torrent durante las fiestas de Sant Joan.

Educación en 2023

En las fiestas de Sant Joan, mientras se celebraba el oficio en Sant Joan de Missa, el poeta Ponç Pons, el barítono Joan Pons y la pedagoga Pilar Benejam mantuvieron una apasionante conversación sobre los retos que plantea la gestión de la educación en 2023.