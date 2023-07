Les previsions anunciaven calorota exagerada i ha arribat. Entram de ple en l’època caracteritzada per la basca i la calitja. A la primera desena del mes de juliol la podríem definir com a bastant normal. A partir d’ara un gelat no vendrà malament. La lluna, demà dilluns dia 10, serà al quart minvant a les 03 hores i 48 minuts de la nit. Coincideix amb Sant Cristòfol, patró dels conductors, viatgers, estibadors i verdurers. Arribarà acompanyat d’una potent prolongació de les altes pressions.

VERDES O MADURES, PER SANT CRISTÒFOL FIGUES SEGURES. Si fa el temps que s’espera, molt sec, els incendis podrien ser perillosíssims. La setmana la comença Sant Cristòfol que protegeix de la mort sobtada i del calabruix. Antigament, marcava l’inici de la temporada estiuenca dels banys a la mar. Vendran dies apropiats per sembrar patata tardana, col, pebres, carxofa, bleda i mongetes tendres. Dimarts també arriba Sant Benet, patró d’Europa i dels arxivers, bibliotecaris i documentalistes. En aquest temps les figues flor maduren i enrevolten la figuera. PER SANT ENRIC SUADA, MALA ANYADA. Dijous, dia 13, és Sant Enric, un sant invocat pels que es volen curar l’asma. Convé recordar que s’ha de regar a sol post, i collirem plantes aromàtiques. A l’hort convendrà eliminar les males herbes. Diumenge que ve, dia 16, entra la segona quinzena de juliol amb la festivitat de la Verge del Carme. A molts ports illencs celebraran la patrona dels mariners, autoritats portuàries i confraries de pescadors. Hi haurà processons marítimes i es beneiran les barques. I ja se sap que «el bon mariner, mirant la lluna ja sap que ha de fer». SI NO REGUES PEL JULIOL, TOT L’ANY EL CAMP SE’N DOL. Les previsions, anuncien basques. Dissabte, dia 15, serà el Dia mundial de les habilitats de la Joventut. Convendrà iniciar la preparació per a les veremes El juliol és el mes de la recol·lecció de la patata primerenca. Durant el minvant cobriu les soques dels fruiters i posau una atenció especial a la higiene dels porquets. A les oliveres s’ha de vigilar el període posterior a la floració i també les necessitats hídriques de les plantes.