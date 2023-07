Caminata diaria al salir el Sol al Puerto de Mahón

Estos días calurosos, con una xafogor del carajo, o sea bochorno, varias personas tenemos la sana costumbre de efectuar la diaria caminata pertinente...Sin necesidad de programar el despertador, antes de la salida del Sol, a las 6 y cuarto, bajada a nuestro puerto por sa Costa de na Gilda, rumbo a Cala Figuera...Normalmente solemos coincidir los mismos, el bon día, para saludarnos, unos corriendo, otros, como un servidor, caminando, no nos paramos para hablar, alguno ni buenos días, con una cara de haber desayunado tigre ¡Mal!. Menos mal que la primera persona que coincido es una empleada de la limpieza municipal, barriendo las escaleras, quitando hierbas, nos saludamos con caras sonrientes, cuatro palabras, un servidor sigo con Na Gilda y ella, con su simpatía, su escoba, pala y carrito. ¡Bien!

Me encanta la tranquilidad que se respira, poca actividad de trabajo, encara es molt prest, pero este pasado lunes pasó una caravana de 4 camiones trailer, que en la parte trasera debajo de la matrícula, vimos la marca IBERTRAILER, según parece de Valencia y nuevos de trinca, se dirigían a Cala Figuera, para recoger los últimos cuatro «52 Super Series», de un total de nueve, que efectuaron las regatas en nuestra Isla. Las tripulaciones los desamarraban y preparaban para el traslado a otra cita marinera. Esperamos poderlos ver el próximo año. ¡Bien!

Al llegar a la Cuesta de Corea, un grupo de jóvenes, dirigidos por los monitores, estaban haciendo ejercicios de calentamiento, para posteriormente salir a navegar con sus piraguas...eran de la Escuela de Piraguismo, del Club Marítimo de Mahón…una bonita imagen de primera hora, bravo chavales/as. ¡Bien!

¡Media vuelta, ar! y dirección a Sa Colarsega; el equipo de limpieza, con camiones, carritos barredores con su conductor y su compañero con un soplador, levantando hojas, porquería, polvo, vatuadell cent llamp, dejando los coches aparcados hechos una mier...Si los propietarios los limpian por su cuenta deben estar la mar de contentos, pero si la intención encubierta es dar trabajo a los túneles de lavado, bien para estos, pero mal para los bolsillos de los conductores. ¡Mal!

Llegando a la zona de la Autoridad Portuaria, me acordé del comentario que me hizo mi amigo A.M., voluntario de la Isla del Rey, cuando regresábamos con el catamarán el pasado domingo...”José, tu que comentaste en uno de tus artículos de los sábados, en Es Diari-MENORCA, que era de vergüenza los dos mamotretos, que habían instalado los mandatarios de la Autoridad Portuaria de Baleares, el del Paseo de la Alameda, hoy S´Hort Nou, y enfrente de la bajada de la Cuesta de la Pescadería, han cerrado la explanada para que no pueda aparcarse, para los mortales, ellos sí, ¿democracia o dedocrácia?...El puerto tiene pocos espacios para aparcar, además de caros, en fin, lo podrás denunciar?” Por supuesto amigo A. comparto tu indignación y mas de uno opinaba como tú cuando subíamos la cuesta para tomar el ascensor. Por cierto funcionando, después de los trabajos de mantenimiento efectuados la pasada semana. ¡Bien!

Cuando llego al edificio de Hacienda, recorriendo la zona de los bares, tendríamos que llevar una máscara antigás, los contenedores de reciclaje, de basura orgánica, apestan y en frente, los rincones, barandilla, jardineras, también apestan de olor a orina, ya que los incívicos/as noctámbulos mean a diestro y siniestro...¡Mal! Mi modesta opinión es, con los de los contenedores una solución sería además de vaciarlos, LIMPIARLOS y en la zona de los meadores incontrolados, uno o dos WC portátiles.

Tramo final, subida por Sa Costa de Ses Piques, una cosa que nos es puntual de un día, es a diario, son las cacas de “el amigo del hombre”, perdón y también de “la amiga de la mujer” (risas), es de vergüenza que no sean capaces de recogerlas en la bolsita de plástico. En los contenedores que hay en la parte trasera del Museo de Menorca, siempre encontramos trastos viejos, vieja cuna de bebé, viejos electrodomésticos, etcétera…¡Mal! Por cierto felicitaciones a los de Dalt la Sala, porque las obras de sa Costa de la Clota, está apunto de acabarse. ¡Han tardado mucho pero, bién! Los vecinos supongo que organizaran una fiesta de inauguración.

En la calles Alfonso III y Pont des Castell, lucen relucientes ya que camión cisterna con agua regenerada y su conductor efectúa el trabajo con mucho esmero. ¡Bien!

Apreciado lector, te recuerdo que hoy está organizada la Procesión marítima de Nuestra Señora la Virgen del Carmen, patrona de los Marineros...Por supuesto voy acudir con devoción católica, faltaría mas...Si vivim coses veurem i si es per es Port de Mô, millor.

José Barber Allés

Mochilero

josebarberalles@gmail.com