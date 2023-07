Els cervells es fonen al sol per la Verge del Carme. Avui comença la segona quinzena del mes de juliol amb la patrona dels mariners, autoritats portuàries i pescadors. Demà dilluns, dia 17, tendrem el girant de la lluna nova a les 20 hores i 32 minuts a Càncer amb pronòstic de jornades clarament assolellades. Dimarts és Santa Marina, que es confon en el calendari amb la mateixa Santa Margalida, que serà dijous, dia 20. Diu un refrany que «si plou per Santa Marina, tot serà pa i farina». També diuen que «qui treballa al juliol, treballa per ell». I deu ser veritat.

PER SANTA MARGALIDA, ALFABEGUERA FLORIDA. Pocs calendaris consideren a Santa Margalida com a plovera. És la patrona, de les dides, parteres, embarassades i d’alguns pagesos. Arriba un període que convida abans de res a plegar veles. L’aigua de la mar, molt calenta, fa proliferar la presència de meduses i les persones grans i els malalts crònics pateixen un agreujament dels problemes de salut. Segons la tradició, si trona per Santa Margalida mai no plou a bastament i de fet és la santa que té la fama d’fencendre la metxa.

PER SANTA MAGDALENA, L'AVELLANA ÉS PLENA. Dissabte, dia 22, és Santa Magdalena, famosa penitent. Convendrà separar els galls i suspendre la cria, ja que les llocades nascudes a l’festiu tenen poc valor econòmic. Les polles primerenques comencen a pondre i les velles suspenen la posta per la muda. S’ha de netejar i desinfectar les conilleres amb major intensitat per la calor. Podreu retirar la mel sobrant de les caseres, que convendrà que estiguin ben airejades. Arriba el moment de mesurar el blat i posar-lo als sacs.

JULIOL ASSOLELLAT, BON VI ASSEGURAT. Ja no ens podem fiar, com abans, d’aquest refrany. Només s’estarà bé a vorera de mar. A foravila els raïms ja canvien de color i comencen a fer el suc. Continuarem ensofrant i sulfatant la vinya. Els vins es mantendran en major repòs, procurant que els cellers gaudeixin d’una temperatura baixa. La canícula ferotge, que comença oficialment diumenge dia 23, és a punt de tancar-ho tot per vacances, mantenint el temps suspès durant una partida de setmanes.