La setmana demà comença amb Sant Ignasi de Loiola, patró dels jesuïtes, militars i nins en general i el mes d’agost, dimarts, amb Sant Feliu, que arriba dins la collita de les tàperes i que ara sembla que ningú vol, si les ha de collir. Dimarts també arriba la lluna plena a les 20 hores i 31 minuts, coincidint amb el Dia mundial de l’alegria. Aquesta jornada també és el Dia internacional de la cervesa. I «si el trenta no plou i el trenta-un hi ve bé, bon temps per al mes que ve». També diuen que «entre juliol i agost, calorada fins a la matinada». Dimecres serà la festa de la Mare de Déu dels Àngels.

Agost calent, signe corrent. Amb la lluna a Aquari, el pronòstic dona de tot, menys aigua. Així ho corrobora aquest refrany del mes d’agost, amb un temps implacable durant la primera desena. És un fet comprovat que durant la canícula plou poc i a més les aigües no es tenen per bones. La terra mostra els rostolls cremats per les temperatures caniculars i sembla cert que la basca espitjarà fort. A les Illes sempre són més fàcils les onades de calor que les onades de fred. Coses de la nostra climatologia. Estam enmig del cor de l’estiu i és temps de festes per excel·lència.

Per Sant just i pastor, l’anou té millor sabor. Dissabte que ve és la Mare de Déu de les Neus, tot i que és un suposar que de neu no en faci gaire. Durant el mes d’agost el dia redueix la claror solar més d’una hora. Encara que dir això sembli una animalada: l’hivern ha començat. Amb l’agost arriben els dies de les cabanetes o cabanyelles que funcionen, més o menys, de la mateixa manera que els comptes de Salomó. Els 12 primers dies d’agost tenen el secret dels dotze mesos anuals.

De llunes, la de gener i la de l’agost també. Diuen que «allò que l’agost madura, setembre ho assegura». És època de vacances i si queda temps per fer un poc de feina, podeu collir ametles, garroves i figues, cultius de cada vegada més marginals i ara també mal pagats. Sembrau mongetes, raves, api, col d’hivern i julivert. Acabau de collir els melons i la patata primerenca. Diumenge que ve serà el Salvador, patró dels mariners.